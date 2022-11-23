Госконтролер опубликовал отчет по экономическим вопросам и работе общественного сектора

В среду, 23 ноября, государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал обширный отчет по экономическим вопросам и работе разных общественных учреждений. Отчет содержит 19 глав, среди них: структура заработной платы и занятости на государственной службе; управление государственным автопарком; работа компьютерного департамента Налогового управления; распределение природного газа; вопросы защиты прав потребителей; строительство метротрамвая в Гуш-Дане; дигитализация банковских услуг и т.д.

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Проверка сферы защиты потребителей показала, что в 2020-2021 годах 76% населения так или иначе пострадали от недобросовестности поставщиков товаров и услуг. При этом 25% даже не осведомлены о наличии структур, которые должны защищать их права (Управление по защите прав потребителя и Совет потребителей). Из обратившихся в эти структуры более 60% получили ответ, но из них более половины остались недовольны полученным обслуживанием. Контролер также отмечает беззубость обеих структур, которые за два года открыли только три уголовных дела о нарушении прав потребителя и еще 516 административных дел. Из наложенных штрафов в размере 119 миллионов шекелей взысканы были только 37 миллионов шекелей.

Проверка распределения природного газа показала, что спустя 13 лет после выдачи первых лицензий, процент потребителей природного газа составляет лишь около 22% от установленной цели (102 из 450 потребителей), что означают потерю для израильской экономики в размере 0,8-1,9 млрд. шекелей в год. Энгельман подчеркнул, что министерство энергетики в сотрудничестве с министерствами финансов, экономики и охраны окружающей среды должно оптимизировать распределение природного газа в соответствии с решениями правительства, чтобы сэкономить затраты на энергию для обрабатывающей промышленности в Израиле и сократить загрязнение воздуха.

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Государственный контролер изучил различные аспекты, связанные с развитием цифрового сервиса банков, в том числе преграды на пути освоения новых технологий и новых игроков на рынке, в частности цифровых банков, а также реформы, способствующие повышению конкуренции в сфере финансовых и банковских услуг. В отчете подчеркивается, что дигитализация привела к увеличению доходности банков и финансовых компаний, но не повысила удовлетворенность клиентов работой банковской системы. Он рекомендовал Центральному банку и министерству финансов поощрять выход на рынок местных и международных игроков в этой сфере с целью её оптимизации ради потребителей и снижения стоимости жизни в Израиле.

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Проверка кредитов, которые берут органы местной власти, показала, что в стране нет регламента, обязывающего муниципальную структуру делать сравнительную проверку банковских предложений перед взятием ссуды, и нет никаких инструкций касательно проверки выгодности реструктуризации ссуд при изменении уровня банковских ставок. В результате подавляющее большинство муниципалитетов брали ссуды только у четырех банков, и только 15% муниципалитетов воспользовались низкими ставкам 2019-2021 года чтобы реструктурировать свои кредиты. Кроме того, в Израиле не существует рынка муниципальных облигаций, что лишает местную власть возможности мобилизовать средства под более выгодный процент, чем у банков. Причиной отсутствия такого рынка является несоответствие финансовой отчетности муниципалитетов стандартам, необходимым для проведения эмиссии облигаций.

Важную часть отчета составил анализ структуры найма и зарплат государственных служащих. Энгельман отметил в отчете, что министерство финансов не сформировало правительственной или даже министерской позиции по данному поводу. Позиция была сформирована только зарплатным отделом министерства, и она не обязывает даже другие отделы минфина, не говоря о других министерствах и правительстве в целом. Поэтому четыре цели, заявленные зарплатным отделом (упрощение зарплатной сетки и структуры найма, поощрение увеличения производительности труда, приведение условий оплаты в соответствие с современным рынком труда, административная гибкость), практически не продвигаются в рамках новых коллективных трудовых соглашений.

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Проверка государственного автопарка выявила, что, несмотря на заявленную цель полного перехода на электромобили, на момент составления отчета в комплексах министерств были установлены всего шесть точек зарядки электромобилей. Кроме того, с 2018 года управление автопарка не проводило проверку безопасности, не расследовало ДТП с участием государственных автомобилей, не взимало собственное участие с водителей, ставших виновниками ДТП, и не проверяло поступавшие жалобы на водителей.

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Проверка компьютерного департамента Налогового управления показала, что ни у одного из 16 обычных проектов и 6 стратегических проектов департамента, которые были проверены контролером, не были определены график работ, стоимость работ и необходимые ресурсы.

Из 322 бланков налогового управления (включая НДС, недвижимость, таможню и т.д.) только 111 доступны для заполнения онлайн. В частности, компьютеризированы только 63% бланков таможни и 24% бланков подоходного налога.

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Также отмечается нехватка кадров в департаменте – не заполнены 40 ставок госслужащих (11%) от общего количества ставок в департаменте) и 19 ставок студентов (32% от общего количества ставок).