Рост инфляции и цен на жилье, проблема безработицы. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Процесс утверждения закона о госбюджете и реформ закона о регулировании народного хозяйства перешел в стадию согласования и шлифовки в комиссиях Кнессета, и в недели осенних праздников обходится без громких заголовков. Однако основное внимание в эти дни было приковано к рынку труда, рынку недвижимости и инфляционным процессам.

Рост инфляции

После десяти лет нулевой, а нередко – отрицательной, инфляции в большинстве стран с развитой экономикой, лето 2021 года стало периодом обновления многолетних максимумов. В Израиле уровень инфляции за последние 12 месяцев составил в августе 2,2%. В последний раз на таком уровне инфляция находилась ровно десять лет назад, в 2011 году. В зоне евро уровень инфляции в августе достиг показателя в 3%, также в последний раз наблюдавшегося в 2011 году. В Великобритании уровень инфляции вырос до 3,2%, обновив девятилетний максимум. За океаном, в США, уровень инфляции вырос в июле до 4,2%, показателя, не виданного в этой стране с 1991 года.

Этот рост инфляции прогнозировался всеми аналитиками в свете высвобождения сдерживавшегося повсеместными локдаунами спроса, в сочетании с значительными вливанием денег в экономику со стороны правительств и центробанков и с сокращением предложения.

Теперь главный вопрос – сбудутся ли среднесрочные прогнозы центробанков, настаивавших на том, что инфляционные процессы, которые мы наблюдаем – краткосрочные, и сойдут на нет по мере снятия ограничений на экономическую деятельность, удовлетворения сдерживавшегося спроса и восстановления разрушенных пандемией цепочек снабжения. Если прогнозы сбудутся, развитые страны ожидает быстрый возврат к "докоронному" развитию, с премией в виде существенного скачка цифровой экономики. Если же предсказания окажутся ошибочными, и инфляция продолжит расти и оставаться на высоком уровне, многие центробанки окажутся перед необходимостью выбора между сдерживанием инфляции и оказанием помощи предпринимательскому сектору и правительствам.

В Израиле среди основных факторов, подстегивающих инфляцию, можно выделить три: нарушение глобальных цепочек снабжения (глобальный дефицит чипов привел в Израиле к росту цен на автомобили, на компьютеры, на медицинское и промышленное оборудование), портовая пробка (к и без того выросшим расходам на морские перевозки добавляется стоимость простоя грузовых судов на рейдах портов Ашдода и Хайфы) и рост цен на свежие овощи и фрукты из-за слишком жаркого лета в сочетании с заблокированным регуляцией импортом. Портовая пробка должна начать рассасываться после вступления в строй новых портов в Хайфе (открылся в начале сентября) и в Ашдоде (откроется в ноябре-декабре 2021 года). Восстановление логистических цепочек, и в частности – преодоление дефицита чипов, мало зависит от Израиля. На текущий момент прогнозы разнятся по срокам от лета 2022 года до "не раньше 2024 года". Разумеется, правильная реализация реформы импорта и реформы сельского хозяйства должна помочь снизить инфляционное давление.

Рынок недвижимости

Никакие антиинфляционные меры на текущий момент не смогут остановить рост цен на недвижимость, темпы которого вернулись в этом году к показателям начала прошлого десятилетия. За последние 12 месяцев цены на покупку жилья выросли на 8% (от 5,1% в Хайфском округе до 9,9% в Северном округе), а цены на покупку новых квартир от подрядчиков – на 12,5%. На рынке ипотеки в июне-августе объем выдаваемых ссуд вырос до 11,5-11,9 миллиарда шекелей, а за первые 8 месяцев 2021 года было выдано ссуд на такую же сумму, чем за весь 2020 год. Средний размер ипотеки приближается к миллиону шекелей, средний срок ссуды – до 22,7 лет. Заметно выросла доля ипотек с высоким уровнем левеража (то есть больше чем на 60% стоимости квартиры).

При этом данные о темпах планирования и строительства не дают пока что повода для оптимизма. С июля 2020 года по июнь 2021 года в Израиле было начато строительство 53170 единиц жилья, что на 2,8% меньше, чем в предшествующие 12 месяцев, и существенно меньше годовой потребности рынка. При этом общее количество квартир, находящихся на стадии строительства, выросло по сравнению с прошлым годом до рекордных 134 тысяч единиц жилья. Этот рекорд стал следствием замедления темпов строительства в последний год из-за ограничений экономической деятельности. Министры строительства, внутренних дел и финансов выступают с планами по сокращению бюрократии и увеличению предложения и сокращению спроса на рынке жилья. В частности, минфин продвигает спорный с точки зрения долгосрочных последствий проект переформатирования офисного строительства в жилищное. С большой долей уверенности можно прогнозировать обратное повышение налога на покупку второй квартиры, чтобы попытаться вытеснить с рынка инвесторов. Земельное управление снизило нагрузку на муниципальные комиссии по планированию, максимально упростив процедуру достройки бронированных комнат и т.д., однако все это пока что не более, чем пластыри. Чтобы переломить ситуацию, необходима кардинальная бюрократическая реформа, которая позволит сократить сроки планирования тендеров и реализации участков под новую застройку.

В Кнессет уже поданы инициативы, касающиеся страхования зданий на случай обрушения в результате старения (до сих пор страховались только внешние причины – взрыв, землетрясение, цунами, пожар и т.д.), и обязательной проверки зданий жителями. Однако со стороны МВД и минстроя было бы разумно использовать это внимание для формирования дополнительной модели продвижения проектов "Расселение-Застройка" по ускоренной процедуре, с разъяснительной работой среди жителей домов и, возможно, льготами для строительных подрядчиков в тех районах, где нет высокого уровня рентабельности.

Рынок труда

В середине октября истечет срок выплаты пособия по безработице последним из 120 тысяч работников старше 45 лет, находящихся в неоплачиваемом отпуске. Причем часть из них уже лишились пособия в августе и середине сентября, еще часть лишится в конце сентября. На данный момент никакого продления пособий минфин не планирует, единственное возможное исключение – работники сферы туризма.

Между тем, на рынке труда продолжает наблюдаться противоречивая картина. С одной стороны, уровень безработицы снижается очень медленно. К середине августа таковыми числились 350 тысяч человек (данные на конец августа до сих пор не опубликованы из-за праздников). При этом количество свободных вакансий продолжает бить рекорды – на середину августа были не заняты 134,5 тысячи рабочих мест. Даже если оставить в стороне 10-15 тысяч вакансий в хайтеке, неспособность рынка заполнить которые мало связана с кризисом, остаются 120 тысяч свободных рабочих мест, которые никто не торопится занимать. Несоответствие географического распределения рабочих мест и безработного населения играет в этом определенную роль, однако данные Банка Израиля и объединения промышленников подтверждают превалирование другой причины – значительного изменения, которое претерпел рынок труда за последние полтора года. Речь идет об изменениях в методах работы, в функциональности работника, в предъявляемых к его подготовке требованиях. И масса людей, которые полтора года были оторваны от рынка труда и не имели возможности изменяться вместе с ним или параллельно ему (из-за простоя системы переквалификации и повышения квалификации), сейчас не соответствуют предъявляемым требованиям.

Наиболее логичным решением, по крайней мере на ближайшую перспективу, должна стать программа профессиональной подготовки/переквалификации/повышения квалификации, с четкой программой обучения на профессии, в которых ощущается нехватка, с практической стажировкой у реальных работодателей, и с выплатой находящимся на обучении пособия вплоть до окончания учебы. В более долгосрочной перспективе необходима работа по восстановлению профессионально-технического образования и его престижа с параллельным внедрением новых технологий в традиционные отрасли экономики. К сожалению, реформа профтехобразования стала одной из первых "коз", исключенных из проекта закона о госрегулировании.