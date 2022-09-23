Reuters: Израиль поставит ОАЭ мобильные системы ПВО SPYDER
Израиль дал свое согласие на поставку Объединенным Арабским Эмиратам партии мобильных систем ПВО SPYDER разработки государственного оборонного концерна "Рафаэль", сообщает информационное агентство Reuters.
Согласно источникам, ОАЭ хотят закупить системы для укрепления защиты своего воздушного пространства от атак йеменских хуситов, активно использующих беспилотные самолеты и барражирующие боеприпасы.
Напомним, что в январе этого года в эмирате Абу-Даби в результате хуситской атаки погибли три человека.
Системы SPYDER высокомобильны, базируются на шасси грузовиков "Татра", и вооружены ракетами ПВО "Дерби" и "Питон 5". Помимо ЦАХАЛа, находятся на вооружении Азербайджана, Вьетнама, Индии, Сингапура, Грузии, Чехии, Эфиопии, Филиппины. По данным СМИ, в 2008 году ими были сбиты несколько российских Су-25, а в 2019 году – пакистанский разведывательный самолет.
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