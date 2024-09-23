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Экономика

Названы пенсионные фонды по умолчанию на следующие четыре года

время публикации: 23 сентября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 07:23
Названы пенсионные фонды по умолчанию на следующие четыре года
Flash90/Abed Rahim Khatib

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений опубликовало результаты тендера по выбору пенсионных фондов по умолчанию на 2025-2028 годы.

Победителями тендера стали те же четыре фонда, которые были фондами по умолчанию в 2021-2024 годах – "Инфинити", "Альтшулер Шахам", "Мор Гемель ве-Пенсия" и "Мейтав Гемель ве-Пенсия", предложившие самые выгодные условия для клиентов.

По условиям тендера, клиенты, присоединяющиеся к этим фондам, в течение 10 лет с момента присоединения будут платить комиссионные в размере 1% от текущих отчислений и 0,22% от накоплений.

В фондах по умолчанию открываются пенсионные счета работникам, не сделавшим выбор фонда самостоятельно при устройстве на работу.

В новом тендере были изменены условия касательно выбора фонда по умолчанию работодателем. Если до сих пор работодатели открывали счета всем новым работникам, не сделавшим выбор, в один и тот же фонд по умолчанию, то теперь разработан механизм распределения таких работников между различными фондами.

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