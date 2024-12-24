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Экономика

Американский инвестфонд купил израильский стартап Windward за 270 млн долларов

Стартап
Экзит
время публикации: 24 декабря 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 15:46
Американский инвестфонд купил израильский стартап Windward за 270 млн долларов
Hadar Youavian/FLASH90

Американский инвестиционный фонд FTV Capital объявил о покупке израильской стартап-компании Windward за 216 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов или около миллиарда шекелей), что на 47% выше его рыночной цены.

Windward, разрабатывающий технологию мониторинга передвижения морских судов, входил в список 10 самых перспективных израильских оборонных стартапов по версии Frost & Sullivan за 2015 год и в список 25 лучших израильских стартапов по версии Business Insider за 2017 год.

В 2021 году компания провела размещение своих акций на Лондонской бирже исходя из рыночной стоимости 126,5 миллионов фунтов стерлингов. После сделки акции компании будут сняты с торгов.

Среди клиентов компании – страховые компании, компании морских грузоперевозок, нефтедобывающие компании, государственные структуры.

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