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Экономика

Израильская компания кибербезопасности Skybox Security закрывается и увольняет 300 работников

Стартап
Кибербезопасность
Банкротство
время публикации: 24 февраля 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 21:40

Израильская компания кибербезопасности Skybox Security, созданная в 2002 году, уведомила всех работников об увольнении и о прекращении работы компании.

Штат компании составляет около 300 человек, из которых около 100 – в Израиле. Израильские работники были поставлены в известность, что им не будет выплачена зарплата за февраль, и что им следует обратиться за получением выплаты в Ведомство национального страхования.

Всю свою предпринимательскую деятельность и технологию Skybox Security продала израильской компании Tufin, также действующей в сфере кибербезопасности.

За годы своего существования компания мобилизовала у инвесторов 280 миллионов долларов.

Экономика
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