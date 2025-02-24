Израильская компания кибербезопасности Skybox Security закрывается и увольняет 300 работников

Израильская компания кибербезопасности Skybox Security, созданная в 2002 году, уведомила всех работников об увольнении и о прекращении работы компании.

Штат компании составляет около 300 человек, из которых около 100 – в Израиле. Израильские работники были поставлены в известность, что им не будет выплачена зарплата за февраль, и что им следует обратиться за получением выплаты в Ведомство национального страхования.

Всю свою предпринимательскую деятельность и технологию Skybox Security продала израильской компании Tufin, также действующей в сфере кибербезопасности.

За годы своего существования компания мобилизовала у инвесторов 280 миллионов долларов.