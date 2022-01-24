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NEWSru.co.il :: Экономика24 января 2022 г., 16:13

Либерман: "С большой осторожностью говорю, что с середины февраля экономика будет работать в полном объеме"

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В понедельник, 24 января, на заседании парламентской фракции "Наш дом Израиль" выступил министр финансов и председатель партии Авигдор Либерман, заявивший: "Сегодня кнессет утвердит закон, который позволит компенсировать как частным предпринимателям, так и работникам, дни изоляции и больничные – это пакет помощи в размере 400 млн шекелей".


"Завтра мы примем меры, которые облегчат привлечение наличных денег для частных предпринимателей и упростят бюрократические процедуры. Кроме того, на следующей неделе мы завершим разработку законодательства, которое поможет предпринимателям и всему деловому сектору страны: речь идет об отмене сбора за наем иностранных рабочих. Мы с оптимизмом смотрим на представленные нам модели, и с большой осторожностью могу заявить, что с середины февраля экономика вернется к работе в полном объеме. Я практически ежедневно встречаюсь с индивидуальными предпринимателями и их представителями. Люди ценят, что, несмотря на сложные обстоятельства, мы решили не прибегать к локдаунам и отменить неоплачиваемые отпуска. До конца месяца будет принято решение об отмене "зеленого стандарта" для всех, кроме групп риска (дома престарелых, центры для пожилых людей и т. д.). Израильская экономика в хорошей форме, и мы никого не бросим в беде. Каждый пострадавший получит помощь, она будет оказываться ответственно и по справедливости", - заявил министр финансов.

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