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    Экономика

    Глава Банка Израиля по возвращении из Давоса: "В экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Глава Банка Израиля по возвращении из Давоса:
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    Председатель Банка Израиля Амир Ярон, вернувшийся из Давоса после участия в работе Всемирного экономического форума, запросил срочную встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

    В официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, говорится, что "глава центробанка поставил главу правительства в известность о различных вопросах, имеющих отношение к Израилю, поднимавшихся в ходе встреч с лидерами мировой экономики и руководством рейтинговых компаний.

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    Согласно менее официальным источникам, Ярон предупредил Нетаниягу, что "в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле".

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    Также в ходе встречи профессор Ярон дал оценку состояния экономики страны и рассказал об ожидающих ее вызовах, как на местном, так и на международном уровне.

    В ходе встречи Нетаниягу был вручен проект экономической стратегии и рекомендации по экономической политике в разных сферах, подготовленные Банком Израиле.

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    Напомним, что ранее член монетарной комиссии Банка Израиля профессор Моше Хазан подал в отставку, чтобы иметь возможность принимать участие в демонстрациях протеста против судебной реформы.

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    Бывшие председатели Банка Израиля Карнит Флуг и Яаков Френкель опубликовали два дня назад совместное заявление, в котором предупредили о возможном негативном влиянии судебной реформы на экономический рейтинг Израиля.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 Января 2023
    Член монетарной комиссии Банка Израиля ушел в отставку, чтобы участвовать в акциях протеста
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