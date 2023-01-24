Глава Банка Израиля по возвращении из Давоса: "В экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле"
Председатель Банка Израиля Амир Ярон, вернувшийся из Давоса после участия в работе Всемирного экономического форума, запросил срочную встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
В официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, говорится, что "глава центробанка поставил главу правительства в известность о различных вопросах, имеющих отношение к Израилю, поднимавшихся в ходе встреч с лидерами мировой экономики и руководством рейтинговых компаний.
Согласно менее официальным источникам, Ярон предупредил Нетаниягу, что "в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле".
Также в ходе встречи профессор Ярон дал оценку состояния экономики страны и рассказал об ожидающих ее вызовах, как на местном, так и на международном уровне.
В ходе встречи Нетаниягу был вручен проект экономической стратегии и рекомендации по экономической политике в разных сферах, подготовленные Банком Израиле.
Напомним, что ранее член монетарной комиссии Банка Израиля профессор Моше Хазан подал в отставку, чтобы иметь возможность принимать участие в демонстрациях протеста против судебной реформы.
Бывшие председатели Банка Израиля Карнит Флуг и Яаков Френкель опубликовали два дня назад совместное заявление, в котором предупредили о возможном негативном влиянии судебной реформы на экономический рейтинг Израиля.
Член монетарной комиссии Банка Израиля ушел в отставку, чтобы участвовать в акциях протеста