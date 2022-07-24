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    Экономика

    С 25 июля вступают в силу новые тарифы для тех, кто оплачивает проезд в общественном транспорте "телефоном"

    время публикации: | последнее обновление:
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    25 июля вступят в силу новые тарифы для тех, кто оплачивает проезд
    Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

    С понедельника, 25 июля, в рамках реформы "Дерех шава" вступают в силу новые тарифы и новые виды проездных билетов для тех, кто оплачивает поездки в общественном транспорте с помощью мобильных приложений Moovit, Cello, Pango, "Рав-пасс". В частности, для лиц старше 75 лет начинает действовать бесплатный проезд во всех видах транспорта.

    Для тех, кто пользуется карточкой "Рав-Кав", новые тарифы станут доступны с 1 августа.

    Досрочное вступление в силу реформы для тех, кто оплачивает проезд с помощью телефона, объясняется особенностями работы мобильных приложений и того, как они высчитывают конечную сумму, которая будет снята за поездки в течение месяца.

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    В рамках реформы вводятся новые скидки для различных категорий населения. Как уже упоминалось, лица старше 75 людей теперь могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. 50% скидка положена детям и подросткам, с 33% до 50% вырастет скидка для получающих пособие от "Битуах Леуми" и для лиц старше 67 лет, но младше 75. Для получения скидок необходимо обратиться в ближайший офис "Рав-Кав" для загрузки соответствующего профиля на карточку.

    Пожилым людям, освобожденным от оплаты, во время поездки в автобусе или поезде по-прежнему необходимо прикладывать карточку к считывающему устройству.

    Для жителей прибрежных районов, от Акко до Ашдода, а также для жителей Иерусалима и его окрестностей, проездной билет, действующий в радиусе 40 км, будет стоить 225 шекелей. В Хайфе проездной будет действовать также в "Метроните", "Кармелите" и на канатной дороге, в Иерусалиме – в трамвае.

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    Вне крупных мегаполисов, а также в Негеве и Галилее, региональный проездной, действующий в радиусе 40 км, будет стоить 99 шекелей.

    При оплате "телефоном" нет необходимости в приобретении месячного или дневного проездного. В конце месяца мобильное приложение при подсчете общей стоимости поездок выберет самые выгодные тарифы. Например, если в течение дня вы совершили 3-4 поездки по городу, они будут посчитаны по цене дневного проездного – 12,5 шекеля. Обладателям карточки "Рав-кав" необходимо в начале месяца самостоятельно побеспокоиться о приобретении проездного.

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