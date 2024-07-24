С 1 августа в Израиле начнут штрафовать пользователей двухколесного электротранспорта без регистрации

1 августа в Израиле вступит в силу реформа в сфере двухколесного электротранспорта, в рамках которой полиция сможет штрафовать электровелосипедистов и электросамокатчиков, не озаботившихся до сих пор получением индивидуального номерного знака.

В течение первого года размер штрафа будет составлять 100 шекелей, со второго года он вырастет до 750 шекелей.

Зарегистрировать свой номер может любой житель Израиля в возрасте старше 16 лет, прошедший экзамен по теории вождения или специальный экзамен по вождению двухколесного транспорта. Без этого езда на электровелосипеде или электросамокате с 1 августа будет запрещена. В отличие от номерных знаков для автомобилей и мотоциклов, в данном случае номерной знак будет закреплен не за транспортным средством, а за пользователем. При продаже транспортного средства номерной знак нужно будет снять с него и переустановить на новое купленное средство. Передавать номерной знак другому лицу запрещено.

Зарегистрироваться можно бесплатно на сайте министерства, после чего необходимо заказать у лицензированного производителя регистрационный номер и установить его на свой самокат или велосипед.

Стоимость установки номера – 50-150 шекелей.

Электросамокаты на прокат будут иметь собственные номерные знаки.

Введение индивидуальных номерных знаков призвано обеспечить возможность страхования пользователей электровелосипедов и электросамокатов на случай аварии, а также облегчить преследование нарушителей правил ПДД,