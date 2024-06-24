Выигравший главный приз в Лото получит на миллион меньше из-за того, что угадал все цифры

Израильтянин, заполнивший лотерейный билет в минувшую субботу, угадал все шесть выпавших чисел и дополнительную цифру. Шанс на победу – 1 к 16,2 миллионам.

Победитель выиграл 5 миллионов шекелей – именно столько разыгрывалось в тот день, поскольку на предыдущей лотерее главный приз тоже был забран, а 5 млн шекелей – минимальная сумма, с которой начинается следующая лотерея.

По иронии, если бы победитель, угадавший все шесть чисел, не угадал бы дополнительную цифру, он бы получил второй приз, который в эту субботу составлял 6 миллионов шекелей. Таким образом, выиграв главный приз, он потерял миллион шекелей.

Причина подобной коллизии – отдельное начисление первого и второго призов. Первый приз начинается с 5 миллионов шекелей и увеличивается с каждым розыгрышем, на котором не было победителя. Второй приз начинается с 750 тысяч шекелей и увеличивается с каждым розыгрышем, на котором не было победителя.

Поскольку главный приз как раз перед субботой обнулился, в субботу он составлял 5 миллионов шекелей, а второй приз долгое время никто не выигрывал.

Что интересно, на ближайшем розыгрыше во вторник, 25 июня, ситуация повторится. Главный приз составит 5 миллионов шекелей, а второй приз, шансы выиграть который в восемь раз выше – 6,75 миллиона шекелей. Подобная ситуация сложилась впервые за время проведения Лото в таком формате (27 лет).