В Израиле начинают действовать три новых железнодорожных станции

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль"), в воскресенье, 28 июня, начнут работать три станции Восточной железнодорожной ветки – Хадера-Мизрах, Шомрон-Тайбе и Тира-Кохав-Яир.

На данном этапе эти станции будут связаны со станцией Рош а-Аин-Цафон, через которую будет осуществляться связь с другими железнодорожными ветками, и пассажирам с новых станций придётся выходить в Рош-ха-Аине и делать пересадку. В Минтрансе утверждают, что среднее время ожидания пересадки составит около семи минут в большинстве часов дня.

Новая линия будет работать только с воскресенья по четверг, с 6:00 утра до 21:00 вечера. Частота поездов на этой линии на первом этапе составит два поезда в час в каждом направлении.

По данным Минтранса, время поездки от Хадеры-Восточной до Тель-Авива составит около 60 минут, включая время пересадки в Рош-ха-Аине. От станции Шомрон-Тайбе поездка до Тель-Авива займёт 46 минут, а от станции Тира-Кохав-Яир – 39 минут.

В будущем, после завершения инженерных работ и электрификации, линия будет продлена до станций Эльад, Шохам и Лод, что позволит обеспечить непрерывную поездку на юг без необходимости пересадки в пути.

В минтрансе утверждают, что новая линия позволит обеспечить движение с севера на юг без прохождения через "бутылочное горлышко" перегруженных путей Тель-Авива. По оценке министерства, "проект, как ожидается, увеличит предложение поездок по национальной железнодорожной сети примерно на 30%".

Одновременно с запуском линии будут продлены часы работы по пятницам и в субботний вечер на многих железнодорожных линиях с севера до юга страны. Этот шаг завершает период сокращенных часов работы и частичных закрытий, потребовавшихся для проведения сложных инфраструктурных работ по строительству Восточной линии.

Обслуживание по пятницам будет продлено приблизительно до 16:00, а в субботний вечер поезда будут работать до 1:00 ночи. Продление часов работы коснется десятков станций, включая Нагарию, Кармиэль, Нетанию, Бейт-Шемеш и Беэр-Шеву, часть которых страдала от сбоев или сокращения часов работы из-за проводимых работ.