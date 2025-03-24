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24 марта 2025
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Экономика

Компания 23andMe, занимающаяся ДНК-тестами, начала процедуру банкротства

Банкротство
время публикации: 24 марта 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 15:28

Американская компания 23andMe, специализирующаяся на проведении генетических тестов, начала процедуру банкротства. Этот шаг должен содействовать продаже активов компании, чья стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.

"После тщательной оценки стратегических альтернатив мы пришли к выводу, что процесс продажи под надзором суда является наилучшим путем для максимизации стоимости бизнеса", – цитирует Insider члена правления Марка Дженсена.

Компания, продукты которой позволяют выявлять ДНК на основе анализа слюны, является убыточной. Ее генеральный директор Энн Воджицки ушла в отставку после того, как несколько предпринятых ей попыток продать фирму потерпели неудачу.

Отметим, что в 2023 году в результате утечки в открытом доступе оказались персональные данные 6,9 миллионов клиентов компании. В результате судебного разбирательства 23andMe пришлось выплатить 30 миллионов долларов.

Экономика
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