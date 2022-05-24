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Экономика

Минфин представил планы реформ на 2023 год

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Минфин представил планы реформ на 2023 год
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министерство финансов разослало министрам проект закона о регулировании народного хозяйства на 2023 год, в рамках которого предлагается проведение 30 реформ в различных сферах.

Среди прочего, минфин предлагает сократить на четверть бюджеты частных сетей ультраортодоксального образования, в которых не преподаются базовые предметы – иврит, математика и английский язык.

Еще одна реформа под лозунгом "миллион человек для хайтека" включает пакет различных мер от обучения программированию с детского сада, усиление обучения английскому языку, обучающие программы для арабского и ультраортодоксального секторов и т.д.

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Также в сфере просвещения планируется увеличить площади, отводимые под строительство школ и детских садов, и разрешить создание учебных заведений в коммерческих зданиях.

В сфере транспорта планируется создание рабочей комиссии по подготовке перехода налогообложения с акциза на бензин к налогу на километраж. Схожая реформа планируется в сфере страхования автотранспорта. Еще давно продвигаемая реформа – создание промежуточной инстанции между министерством транспорта и муниципалитетами, которой как министерством, так и муниципалитетами, будут переданы региональные полномочия по транспортным вопросам.

В финансовой сфере предлагается облегчение налогообложения самозанятых (возможность списания 20% оборота без документации), ограничение хранения наличных 200 тысячами шекелей, поощрение конкуренции на рынке платежных систем и на рынке пенсионных и страховых агентов.

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В сельском хозяйстве предлагается отмена регулирования рынка птицы и яиц и снятие ограничений на импорт говядины из США и Европейского союза, а также ограничение возможностей расширения крупных игроков на рынке продуктов питания за счет слияний и поглощений.

Также планируются пакеты мер в сферах жилищного хозяйства, инфраструктур, производственной безопасности и пенсионных отчислений в государственном секторе.

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