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Экономика

Авиакомпания TLV Air сообщила о прекращении своей деятельности

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Авиакомпания TLV Air, совершившая свой первый рейс в марте этого года, объявила о неплатежеспособности и прекращении своей деятельности.

На сайте компании говорится, что она не может предложить замену отмененным рейсам и не может отвечать на звонки.

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TLV Air совершала авиаперевозки по единственному маршруту Гамбург-Тель-Авив.

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Около двух недель назад компания объявляла о временной заморозке своей деятельности из-за возникших финансовых трудностей, и обещала возобновить свою деятельность 21 мая. За это время компания надеялась найти новых инвесторов.

Для клиентов, которые приобрели билеты, сообщается, что компания подала заявление о банкротстве в суд в Гамбурге. После того, как суд назначит арбитражного управляющего, клиенты смогут подать просьбу о возврате денег на почтовый адрес компании и получить до конца июля от управляющего специальный бланк. "Необходимо дождаться получения бланков. Если вы отправите свои претензии сейчас, они не будут рассмотрены", - говорится в сообщении.

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