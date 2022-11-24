В 2023 год без госбюджета. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Со дня выборов в Кнессет прошли уже три недели, и с каждой дополнительной неделей отсутствия нового правительства увеличивается срок, в течение которого в 2023 году стране придется жить по 1/12 бюджета 2022 года в месяц. По закону, у нового правительства есть 145 дней для утверждения государственного бюджета, однако опыт 2020-2021 годов показал, что закон в данном случае – понятие растяжимое. Поэтому в министерстве финансов готовятся к тому, что по крайней мере до апреля, а скорее – до лета, все расходы министерств будут контролироваться главным аудитором, а любые программы и инициативы, не внесенные в базу госбюджета, второй раз за последние три года повиснут в воздухе. К слову, среди пострадавших от задержки будут и йешивы, бюджеты которых частично покрываются так называемыми коалиционными деньгами. Именно поэтому ультраортодоксальные партии настаивают на увеличении бюджетной базы финансирования йешив.

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Пока же, на третьей неделе коалиционных переговоров в "Ликуде" вспомнили, что стоит определить для партнеров по будущей коалиции и свои требования. В числе требований:

- Увеличение денежного довольствия военнослужащих ЦАХАЛа на 20%, а довольствия в боевых частях в последние полгода службы – до уровня минимальной зарплате, а также 100% финансирования высшего образования для демобилизованных солдат боевых частей (видимо это должно служить балансом к требованию повышения пособий ученикам колелей)

- Временное замораживание цен на воду, электричество, бензин, а также муниципального налога (вчера вечером было опубликовано решение Управления электроэнергии повысить цены на электричество на 9%, а на следующей неделе утратит силу указ о временном снижении акциза на бензин).

- Отмена "сборной директоров", из которой назначаются члены советов директоров государственных компаний (Согласно "Ликуду" – "чтобы иметь возможность назначать членов советов директоров из всех срезов общества, отвечающих необходимым критериям". При этом не объясняется, что мешает "срезам общества" подавать свои кандидатуры в набираемую раз в один-два года "сборную директоров").

- Принятие закона о метро в Гуш-Дане.

- Увеличение дотаций фермерам, обеспечивающим сохранность государственных земель, и снижение импортных пошлин с параллельным субсидированием фермеров.

- Увеличение бюджета министерства алии и интеграции.

- Бесплатное образование для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет.

- Выделение средств для борьбы с криминалом в арабском секторе и инвестиции в инфраструктуры в арабских населенных пунктах.

- Сокращение бюрократии в секторе недвижимости и субсидирование инфраструктур, необходимых для строительства 300 тысяч квартир.

- Строительство скоростного транспорта, соединяющего север и юг с центром страны.

- Принятие закона о климате, включающее целевые показатели сокращения выброса парниковых газов.

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Помимо обещания заморозить цены на воду, электричество, бензин и муниципальный налог, а также требования отмены "сборной директоров", ликудовский список требований мало чем отличается от того, что продвигало предыдущее правительство.

Моше Гафни из "Яадут а-Тора" вернулся на пост председателя финансовой комиссии Кнессета, пока – временной, заявив, что он представляет интересы всех израильтян, и что он намерен "обсудить вопрос повышения учетной ставки". И если первое заявление можно только приветствовать, то второе вызывает серьезную обеспокоенность. К чему приводит вмешательство политиков в работу центрального банка, можно увидеть на примере Турции.

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Между тем, Банк Израиля в шестой раз подряд повысил учетную ставку, однако после двух подряд повышений на 0,75%, повысил ее на 0,5% до 3,25%. При этом и председатель центробанка Амир Ярон, и представители монетарной комиссии банка сразу дали понять, что это повышение учетной ставки – не последнее. Более того, не исключено, что повышение превысит предварительные прогнозы.

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В центробанке подчеркивают, что осознают последствия быстрого повышения учетной ставки для экономики и для населения, однако предлагают рассматривать это как побочный эффект лекарства, которое призвано предотвратить гораздо более серьезные экономические проблемы.

В то же время нельзя не коснуться "побочных явлений", наиболее очевидным из которых является резкий рост размера текущих выплат по ипотеке. С начала года размер месячного платежа по средней ипотеке вырос на 750 шекелей в месяц. Более того, чем дальше, тем больше израильтян, взявших часть ипотеки под переменный процент с привязкой к "якорю" в виде государственных облигаций, будут неприятно удивлены дополнительным скачком размера выплат. В такой ссуде ставка обновляется через определенные периоды – от одного года до пяти лет. Те, кто получал ипотеку до последнего года, брали эту ссуду под довольно низкий процент, который резко вырастет при обновлении, и останется высоким на весь следующий период, даже если учетная ставка к тому времени снизится.

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Еще одним побочным явлением является резкий рост доходов банков и кредитных компаний, которые в полном объеме переложили повышение ставки на получателей кредитов, однако не торопятся повышать в том же объеме ставки по вкладам. Давление прессы вынудило банки начать повышать ставки по вкладам, но до существенного продвижения в этом направлении все еще далеко. Банк Израиля в ответ на давление с требованием вмешаться утверждает, что повышение ставок по вкладам должно происходить под давлением клиентов, которые должны торговаться и более активно поощрять конкуренцию между банками.

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И напоследок, управление социально-экономического развития национальных меньшинств, отвечавшее за реализацию программы развития арабского сектора, опубликовало отчет о расходах за первый год реализации пятилетнего плана, подготовленного уходящим правительством. Из 30 миллиардов шекелей, предусмотренных программой, в первый год были выделены около 4 миллиардов, из которых 1,15 миллиарда – на транспортные проекты, включая проекты обеспечения доступности общественного транспорта и инфраструктурные проекты госкомпаний "Нетивей Аялон" и ""Нетивей Исраэль". 1,15 миллиарда шекелей пошли на строительство новых классов, детских садов и центров неформального образования. 367 миллионов было выделено на жилищные проекты министерства строительства, столько же – на проекты органов местной власти. 228 миллионов шекелей было выделено на проекты в сфере экологии и охраны природы, 200 миллионов шекелей были направлены на развитие деревни Джисер а-Зарка, 100 миллионов – на программы трудоустройства, 156 миллионов – на проекты в городах со смешанным населением, 80 миллионов – на социальное обеспечение, 73 миллиона – на проекты в сфере здравоохранения, 90 миллионов – на туристические проекты.