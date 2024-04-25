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Экономика

NVIDIA покупает второй израильский стартап за сутки

время публикации: 25 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 09:40
NVIDIA покупает второй израильский стартап за сутки
AP Photo/Eric Risberg

После того, как разработчик чипов для технологий искусственного интеллекта NVIDIA объявил о покупке компании Run:AI за $700 млн, стало известно, что это была не единственная покупка компании в Израиле за последние сутки.

Согласно американскому технологическому порталу The Information, NVIDIA купила еще один израильский стартап, работающий в сфере оптимизации ИИ-технологий, компанию Deci.

Сумма сделки не сообщается, и сама сделка будет официально объявлена позднее.

Deci была основана в 2019 году выходцами из ИИ-департамента Google и одного из секретных подразделений ВВС ЦАХАЛа. Разработанная Deci технология позволяет оптимизировать алгоритмы при работе с массивами данных и с платформами искусственного интеллекта.

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