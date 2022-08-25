Повышение учетной ставки и политизация экономики. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Опубликованные ЦСБ в середине августа данные по инфляции (5,2%) и по экономическому росту (6,8% в годовом исчислении) стали сюрпризом для аналитиков и, с учетом по-прежнему хорошего состояния рынка труда (3,7% безработицы), облегчили Банку Израиля решение о дальнейшем повышении учетной ставки, поскольку на текущий момент сняли с повестки дня опасения стагфляции.

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Стоит отметить, что вопрос о повышении учетной ставки не стоял. То, что она продолжит расти, было очевидно на фоне инфляции и агрессивных действий других центральных банков в том же направлении. Вопрос был в степени агрессивности повышения.

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В итоге сопутствующие данные позволили Банку Израиля повысить ставку на 0,75% до 2%. Это самое агрессивное повышение учетной ставки в Израиля за последние десятилетия. За четыре месяца ставка выросла на 1,9%. Естественным образом, внимание СМИ было сосредоточено на влиянии роста учетной ставки на рынок недвижимости и ипотечных кредитов. Средняя ежемесячная выплата по ипотечной ссуде с привязкой к учетной ставке выросла на 400 шекелей, и это без учета роста выплат по ипотечным ссудам, привязанным к инфляции. У некоторых семей рост выплат достиг 800-1000 шекелей в месяц.

Пока что в Банке Израиля не бьют тревогу, однако отмечают рост количества семей, в которых выплаты по ипотеке превысили рекомендуемый уровень – треть от семейного дохода нетто. На текущий момент этот уровень превышают 44% ипотекодателей.

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И в краткосрочной перспективе улучшения ситуации не предвидится. Зампредседателя Банка Израиля, выступая на этой неделе, подчеркнул, что вопрос "будет ли повышаться учетная ставка?" на данный момент не стоит. Вопрос только – когда и насколько. Прогнозы аналитиков говорят о 3,25-3,5% к середине следующего года, но, как можно было убедиться на прошлой неделе, аналитики могут ошибаться.

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Естественным образом, эта ситуация не могла не остаться без внимания политиков в предвыборный период. Депутат от "Яадут а-Тора" Моше Гафни, многие годы возглавлявший финансовую комиссию Кнессета, уже обещал, что включит в коалиционные соглашения "требование отменить повышения учетной ставки для молодых пар". На всякий случай сразу скажу, что инструментов повлиять на Банк Израиля ни у Гафни, ни у Кнессета в целом нет. И, надеюсь, так и останется. Желающим посмотреть, к чему приводит лишение центрального банка независимости от правительства, рекомендую обратить внимание на происходящее в Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается доказать миру, что высокую инфляцию следует гасить не повышением, а понижением учетной ставки. Так что единственным возможным вариантом реализации предложения Гафни станет субсидирование ипотечным банкам разницы в ставке по ипотеке для определенных групп населения. Не могу сказать, что это будет изобретением колеса, министерство строительства продолжает предлагать ипотечную ссуду под гарантию государства. Долгие годы она была невыгодна большинству, поскольку стоимость обычной банковской ипотеки была ниже. Однако теперь, когда ставка Prime уже превысила максимальный процент по государственной ипотеке, и продолжит расти в ближайшее время, обращение за льготной ипотекой в министерство строительства имеет смысл для семей, соответствующих критериям. В остальном предложение Гафни будет зависеть только от количества миллиардов шекелей, которые правительство будет готово потратить на такое субсидирование.

Еще одним следствием повышения учетной ставки стал резкий рост прибыльности коммерческих банков, которые без лишних усилий заработали дополнительные миллиарды шекелей на разнице в ставках по кредитам и ставках по вкладам. Ставки по кредитам были повышены ими незамедлительно в соответствии с уровнем повышения учетной ставки, тогда как ставки по вкладам изменились пока очень незначительно. Здесь интересно будет посмотреть, какую роль сыграет банк Zero – начавший на прошлой неделе работать в полном формате цифровой банк, не имеющий отношения ни к одной из пяти банковских групп. В любом случае, хочу напомнить, что за последние годы Банк Израиля внес значительные изменения в формат отношений между клиентами и банками. Сейчас стало гораздо легче сравнивать предложения по ссудам, по вкладам, по комиссионным, и торговаться с банками. Перейти в другой банк с автоматическим переводом всех платежей можно одним нажатием кнопки, и передумать в течение семи дней, если банк, из которого вы уходите, вспомнил, что нужно приложить усилия, чтобы сохранить вас как клиента. Сейчас не обязательно получать ссуду в том же банке, в котором у вас счет. И стоит помнить, что, в отличие от супермаркета, с банком можно торговаться.

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Еще одной активно политизировавшейся на этой неделе темой стал продолжающийся тупик на переговорах между министерством финансов и профсоюзом учителей. Причем, пожалуй, самым интересным событием недели в этом плане стало решение министра финансов Авигдора Либермана и министра просвещения Ифат Шаша-Битон "договориться на берегу", прежде чем продолжать переговоры с Яффой Бен-Давид. До сих пор правительство говорило с профсоюзом в два голоса, что позволяло профсоюзу оставаться на своих позициях без какой-либо готовности к компромиссу. Зачем идти на компромисс, если другие делают вместо тебя твою работу? Что характерно, на этой неделе снова обострится проблема смен ординаторов, которую это правительство также пыталось решить, не согласовав предварительно собственную позицию. В результате министры экономики и просвещения загнали себя в тупик обещаний, которые они не могут выполнить, по крайней мере в обещанные сроки, а профсоюзная организация ординаторов еще меньше готова на переговоры, требуя выполнить обещанное.

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К политическим новостям, не имеющим в обозримом будущем реального шанса на воплощение, стоит отнести распоряжение министра транспорта Мейрав Михаэли провести предварительную оценку пуска тель-авивского трамвая по субботам. Озвучить его Михаэли смогла только после развала правительства, поскольку ей больше не надо заботиться о целостности коалиции. Что же до реализации данного шага – при очевидной экономической целесообразности, я не вижу реальной констелляции, при которой он может быть реализован в Израиле в обозримом будущем.