Тревожный отчет Moody's, обвал TASE и шекеля. Нетаниягу и Смотрич: "Пыль, которая осядет"

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало внеочередной отчет по экономике Израиля, в котором отметило, что некоторые из рисков для экономики страны, о которых агентство предупреждало в предыдущем отчете в связи с продвижением судебной реформы, начали осуществляться.

Вместе с тем, на текущий момент суверенный кредитный рейтинг Израиля оставлен без изменений на уровне А1 со стабильным прогнозом.

В то же время, аналитики агентства отмечают, что прогноз экономического роста на 3% в 2023 и 2024 годах не учитывал негативного влияния длительного периода общественного и политического кризиса.

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В отчете говорится о снижении инвестиций в израильский хайтек, о потенциале конституционного кризиса в свете поданных в БАГАЦ апелляций против закона о сокращении принципа неприемлемости, об угрозах резервистов и об опасениях военного руководства по поводу готовности армии.

Компания Moody's должна была опубликовать отчет в 23:30 по израильскому времени, однако в итоге опубликовала его на несколько часов раньше, чтобы прекратить спекуляции по поводу снижения рейтинга. "Мы приносим извинения, публикация была перенесена на более ранний срок в свете масштаба спекулятивных сообщений", – говорится в публикации.

Часом ранее американский банк Morgan Stanley опубликовал сообщение, в котором отметил рост неопределенности и рисков в израильской экономике в ближайшие месяцы и сообщил о смещении израильского кредитного рейтинга в "неблагоприятную" категорию.

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За минувшие сутки курс шекеля потерял более 2% по отношению к доллару США и евро, а ведущие индексы Тель-Авивской биржи потеряли более 3%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич ранее опубликовали совместное заявление, в котором назвали обвал котировок на Тель-Авивской бирже и падение курса шекеля по отношению к иностранным валютам в последние сутки "сиюминутной реакцией", и что "когда пыль осядет, все убедятся, что экономика Израиля очень сильна".

"Израильская оборонная промышленность завалена заказами, газовая промышленность наращивает поставки газа в Европу, семь международных компаний борются за право на поиск газа в Израиле, Intel планирует вложить в Израиль 25 миллиардов долларов. Экономический рост увеличивается, а инфляция снижается, мы убираем регуляцию и увеличиваем конкуренцию. Экономика Израиля стоит на мощном фундаменте и продолжит расти с опытным руководством, проводящим ответственную экономическую политику", – говорится в заявлении.

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