Отчет управления инноваций: в хайтеке работают 16,5 тысяч "харедим", из которых менее трети - мужчины

Согласно данным управления инноваций, в 2022 году в израильском секторе высоких технологий были заняты более полумиллиона человек, составлявшие 14% от всех работников.

Портал "Бе-Хадрей Харедим" отмечает, что из этого полумиллиона работников только около 16,5 тысяч относились к ультраортодоксальному еврейскому сектору, в том числе 11,5 тысяч женщин и 5 тысяч мужчин.

Отчет также указывает, что из 5 тысяч мужчин-"харедим", занятых в хайтеке, только 44% работали на технологических должностях. Среди женщин ультраортодоксального сектора в хайтеке этот показатель составляет 66%.