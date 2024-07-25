Wiz оставил минфин без подарка, воспитание населения и заботы мэрий. Экономический обзор за неделю

Как изменить привычки населения? Кто займется собачьими экскрементами? Сколько мэрий нужно Израилю? Выбор Wiz оставил минфин без подарка.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Три меры по воспитанию населения

Любое государство регулярно стремится воспитывать своих жителей, Израиль – не исключение. Далеко не всегда эти попытки воспитания оказываются успешными. Как правило, причиной провала является политическая конфронтация или неспособность государства обеспечить выполнение продвигаемых им мер. Примером первого варианта из недавнего прошлого является введение акциза на сладкие напитки. Во втором случае в качестве примера можно привести последнюю попытку привлечь население к сортировке мусора.

За последнее время государство начало продвигать новые попытки "воспитания" населения в трех сферах, в которых до сих пор успеха не наблюдалось. Причем делает это государство не собственными силами, а делегируя полномочия муниципалитетам.

На этой неделе Кнессет разрешил местным органам власти создавать базы данных с ДНК собак, владельцы которых проживают на территории, находящейся в их юрисдикции. Данные из базы разрешено использовать для выявления нерадивых хозяев собак. Первыми, скорее всего, попытаются воспользоваться законом мэрии Тель-Авива и Рамат-Гана, в которых уже ранее были приняты соответствующие городские законы.

Почему я говорю "попытаются"? Потому что закон пока не предусматривает санкций против владельцев, отказывающихся сдавать пробу ДНК своих питомцев. Чтобы такие санкции появились, правительство должно назначить министра, который обеспечит подготовку соответствующих постановлений. Проблема в том, что пока ни один министр не согласился взять на себя ответственность за борьбу с собачьими экскрементами.

Еще одна воспитательная мера, порученная муниципалитетам – борьба со звуковыми сигналами автомобилей. Пока разрешение на борьбу за тишину на улицах получили только два муниципалитета – к Петах-Тикве, занявшейся вопросом еще в 2023 году, недавно присоединился Тель-Авив. В данном случае успех зависит от качества технологии, которая будет использоваться для фиксирования нарушения и нарушителя, а также от процедуры регистрации этой технологии в Израиле.

На следующей неделе вступит в силу еще одна реформа, призванная навести порядок в пользовании двухколесным электротранспортом. С 1 августа пользователи электровелосипедов и электросамокатов будут обязаны ездить с идентификационным номером. В отличие от других видов транспорта, идентификационный номер будет уникальным для пользователя, а не для самоката/велосипеда. Едущего без номера можно будет штрафовать (если будет кому ловить). Едущего с номером в случае необходимости сможет отследить страховая компания, которая захочет взыскать с его владельца возмещение ущерба своему клиенту. Причем, очевидно, что работа страховых компаний в данном случае будет эффективней работы муниципалитетов и полиции, просто в силу разницы в направленных на это ресурсах и приоритетах.

Во всех трех перечисленных выше шагах государство делегирует полномочия муниципалитетам (скорее всего и электросамокатчиками будут заниматься совместные патрули так называемой муниципальной полиции, а не дорожная полиция). И во всех трех важной составляющей успеха будет не столько серьезность наказания, сколько его неотвратимость. В противном случае даже самые крупные штрафы не приведут к исчезновению явлений, против которых направлены эти шаги. Соответственно, больше шансов увидеть изменения к лучшему будет у жителей населенных пунктов из верхних социо-экономических кластеров, муниципалитеты которых смогут выделить на это достаточно ресурсов. Разумеется, немало будет зависеть и от порядка приоритетов каждого конкретного мэра.

Сколько мэрий нужно Израилю?

Начнем со статистики: в Израиле действуют 258 органов местной власти – муниципалитетов, местных советов и региональных советов. Время от времени правительство пытается консолидировать отдельные органы местной власти, особенно те, которые имеют проблемы с самообеспечением. Как правило, такие попытки сопровождаются активным сопротивлением всех или части объединяемых, однако время от времени правительству удается добиться слияний. Тель-Авив и Яффо были объединены в один город в 1949 году, Од а-Шарон возник из объединения четырех, а Мевасерет-Цион – двух местных советов в 1964 году, в 80-е и 90-е годы шла довольно активная консолидация мелких арабских населенных пунктов.

В 2003 году в рамках программы по борьбе с экономическим кризисом, проводившейся Биньямином Нетаниягу на посту министра финансов, было проведено большое слияние, в рамках которого 33 органа местной власти были слиты в 14. Однако уже в 2004-2005 годах противники таких слияний добились отмены некоторых из них. После этого было несколько попыток объединить находившийся в глубоком экономическом кризисе Бат-Ям с Тель-Авивом, однако последняя из них была отменена в 2021 году.

На этой неделе министерство внутренних дел анонсировало намерение провести слияние 20 мэрий, местных и региональных советов в 9. Крупнейшими из предназначенных к слиянию являются Кирьят-Оно, Гиват-Шмуэль и Ганей-Тиква, которые предлагается слить в один город, остальные слияния в основном касаются региональных советов. Аргументация для слияния та же – экономия средств на штате муниципальных работников, повышение эффективности работы и, как следствие, качества предоставляемых жителям услуг.

Мотивы государства в данном случае вполне понятны. Так, человеку, приехавшему в Гуш-Дан, в котором 24 муниципалитета, нередко будет затруднительно определить, где заканчивается один город и начинается другой. Между Кирьят-Оно, Гиват-Шмуэлем и Ганей-Тиквой нет таких социальных и экономических различий, как, допустим, между Кейсарией и граничащим с ней Ор-Акивой, или как между Рамат-Ганом и Бней-Браком. Поэтому в целом я склонен поддержать инициативу МВД, хотя и не очень верю в возможность ее реализации в текущих политических условиях. Остановил меня аргумент, высказанный живущей в одном из этих городов коллегой: "В последние девять месяцев до государства в случае возникновения проблем практически не достучаться, в отличие от местной власти". В эту войну органы местной власти во многих случаях действительно оказывались эффективнее, лучше зная ситуацию на местах и быстрее реагируя на изменения. И в таком случае все преимущества консолидации нивелируется.

Поэтому, возможно, вместо попыток слияния органов местной власти стоит вернуться к идее создания промежуточного эшелона между государством и муниципалитетами для решения межмуниципальных задач, таких как транспорт, системы связи, водоочистная инфраструктура, возможно – система образования для детей с особыми потребностями. Такие структуры, получив полномочия и от муниципалитетов, и от государства, с одной стороны будут ближе к местному населению, чем то или иное министерство, а с другой – смогут продвигать проекты в интересах группы населенных пунктов, а не каждого из этих населенных пунктов в отдельности.

Основатели Wiz предпочли независимость

Сделка по покупке Google израильского стартапа Wiz просуществовала в медиапространстве всего пять дней. Затем стало известно, что один из основателей компании и ее гендиректор Асаф Раппапорт разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что Wiz продолжает придерживаться курса на достижение годового дохода в 1 миллиард долларов и проведение первичной эмиссии акций на бирже NASDAQ.

По мнению некоторых экспертов, отказ от сделки связан, среди прочего, с высокой, по оценке руководства Wiz, вероятностью ее блокирования американскими регуляторами. Однако вряд ли это было основным доводом. Так или иначе, Израиль не получит 2,5 миллиардов долларов налога одноразово от этой сделки, зато в долгосрочной перспективе сохранит компанию, способную стать одним из лидеров индустрии, и показавшую, что продажа стартапа – не единственный вариант его развития.

Интересно, что практически одновременно с сообщением об отмене сделки стало известно, что министерство финансов Израиля выбрало Wiz в качестве победителя тендера на обеспечение защиты облачных серверов всех государственных структур страны, включая министерства, ведомства, больницы, больничные кассы и т.д.