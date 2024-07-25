Израильтянам разрешили менять поставщика электричества: сравнение предлагаемых тарифов
В четверг, 25 июля, вступила в силу реформа рынка электроэнергии, призванная усилить конкуренцию в сегменте связи с клиентами и взаиморасчетов с ними.
С сегодняшнего дня переход из Израильской электрической компании к другим операторам больше не требует наличия цифрового счетчика.
За клиентов "Хеврат Хашмаль" будут бороться семь компаний – "Безек", "Селком", "Партнер", HOT, "Амисрагаз", "Электра Пауэр" и "Пазгаз". При этом следует подчеркнуть, что все техническое обслуживание и ремонт продолжит осуществлять "Хеврат Хашмаль".
Конкуренцию в данном случае можно сравнить с ситуацией на рынке сотовой связи, где виртуальные операторы закупают у физических операторов со скидкой определенные мощности и делятся ими с клиентами.
Стоит отметить, что все компании, принимающие участие в реформе, имеют собственные мощности работы с клиентами и биллинга. Клиентам предлагаются различные форматы скидок на потребление электричества, включая тарифы, связанные с изменением часов пикового потребления, так и пакетные тарифы, сочетающие плату за электричество, сотовую связь и/или интернет.
Ниже приведены скидки, предлагаемые на текущий момент всеми участниками рынка (от стандартного тарифа на электричество, устанавливаемого Управлением электроэнергии):
"Селком Энерджи"
Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.
Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы
Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы
Партнер
Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.
Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы
Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы
"Безек"
Круглосуточный пакет – 7%
Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы
Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы
HOT
Для клиентов, не получающих от HOT других услуг:
Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.
Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы
Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы
Для клиентов с пакетом Hot Bandel – 10% скидки круглосуточно
Для клиентов Triple Hot без сотовой линии – 7% скидки круглосуточно
Для клиентов Hot Next – 6% скидки круглосуточно
"Электра Пауэр"
Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.
Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы
Пакет для работающих из дома - 8% скидки в первый год, 9% - во второй год, 10% - на третий год в период с 23:00 до 17:00.
"Пазгаз"
Круглосуточный пакет – 7%
"Амисрагаз"
Круглосуточный пакет – 7%