Израильтянам разрешили менять поставщика электричества: сравнение предлагаемых тарифов

В четверг, 25 июля, вступила в силу реформа рынка электроэнергии, призванная усилить конкуренцию в сегменте связи с клиентами и взаиморасчетов с ними.

С сегодняшнего дня переход из Израильской электрической компании к другим операторам больше не требует наличия цифрового счетчика.

За клиентов "Хеврат Хашмаль" будут бороться семь компаний – "Безек", "Селком", "Партнер", HOT, "Амисрагаз", "Электра Пауэр" и "Пазгаз". При этом следует подчеркнуть, что все техническое обслуживание и ремонт продолжит осуществлять "Хеврат Хашмаль".

Конкуренцию в данном случае можно сравнить с ситуацией на рынке сотовой связи, где виртуальные операторы закупают у физических операторов со скидкой определенные мощности и делятся ими с клиентами.

Стоит отметить, что все компании, принимающие участие в реформе, имеют собственные мощности работы с клиентами и биллинга. Клиентам предлагаются различные форматы скидок на потребление электричества, включая тарифы, связанные с изменением часов пикового потребления, так и пакетные тарифы, сочетающие плату за электричество, сотовую связь и/или интернет.

Ниже приведены скидки, предлагаемые на текущий момент всеми участниками рынка (от стандартного тарифа на электричество, устанавливаемого Управлением электроэнергии):

"Селком Энерджи"

Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.

Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы

Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы

Партнер

Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.

Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы

Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы

"Безек"

Круглосуточный пакет – 7%

Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы

Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы

HOT

Для клиентов, не получающих от HOT других услуг:

Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.

Дневной пакет – 15% скидки в дневные часы

Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы

Для клиентов с пакетом Hot Bandel – 10% скидки круглосуточно

Для клиентов Triple Hot без сотовой линии – 7% скидки круглосуточно

Для клиентов Hot Next – 6% скидки круглосуточно

"Электра Пауэр"

Круглосуточный пакет – 5% скидки в первый год, 6% - во второй год, 7% - на третий год.

Ночной пакет – 20% скидки в ночные часы

Пакет для работающих из дома - 8% скидки в первый год, 9% - во второй год, 10% - на третий год в период с 23:00 до 17:00.

"Пазгаз"

Круглосуточный пакет – 7%

"Амисрагаз"

Круглосуточный пакет – 7%