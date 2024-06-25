Резервисты получили право на скидку в размере до 91% на землю в Негеве и Галилее

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что по распоряжению Биньямина Нетаниягу определены новые правила предоставления скидок на земельные участки в регионах национального приоритета.

Теперь резервисты имеют право на скидку в 91% на землю в Негеве и Галилее.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился увеличить максимальный размер скидок на земельные участки в регионах национального приоритета в Негеве и Галилее, а также продвигать серию скидок для ветеранов вооруженных сил при покупке земли. Комиссию возглавлял генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что решение вступило в силу, и привела пример: стоимость участка, оцененного в 700.000 шекелей, после максимальной скидки стоить 72.800 шекелей (скидка 91%).

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Заселение Негева и Галилеи – это победный ответ народа Израиля. Мы продвигали и добились беспрецедентных скидок на земельные участки в Негеве и Галилеи и не намерены на этом останавливаться: скоро будут расширены скидки на освоение земель". Нетаниягу поблагодарил министра строительства Ицхака Гольдкнопфа, генерального директора министерства главы правительства Йоси Шелли за сотрудничество и содействие в ускорении процесса.

В соответствии с новыми правилами, будут действовать следующие скидки:

1.⁠ ⁠В регионах национального приоритета налоговая скидка вырастет с 450.000 до 900.000 шекелей для лиц, не имеющих жилья, и до 500.000 шекелей для тех, кто улучшает жилищные условия.

2.⁠ ⁠Снижение размера платежа для не имеющих жилья с 31% до 26% в зоне А, с 51% до 46% в зоне Б, максимум до 900.000 шекелей.

3.⁠ ⁠Значительно расширено определение "действующего резервиста": вместо условия "80 дней сборов за шесть лет" и "минимум шесть лет резервной службы" добавлено условие "служба более 45 дней с начала войны "Железных Мечей".

4.⁠ ⁠Увеличение скидок для действующих резервистов еще на 10% (для не имеющих жилье до 90.000 шекелей, для улучшающих условия – до 50.000 шекелей). Это в дополнение к существующим скидкам.