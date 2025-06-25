По просьбе "Мосада" Кац объявил центробанк Ирана террористической организацией

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал в рамках своих полномочий специальный указ, объявляющий террористическими организациями Центральный банк Ирана и коммерческие иранские банки "Шахр" и "Меллат".

Также в террористический список были внесены компания "Сепахр Энерджи Джахан", входящая в экономическую систему иранских вооруженных сил и занимающаяся торговлей нефтью, и трое ее руководителей.

Указ был подписан по запросу службы внешней разведки "Мосад" и по рекомендации Национального штаба по борьбе с финансированием террора в министерстве обороны.