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Экономика

По просьбе "Мосада" Кац объявил центробанк Ирана террористической организацией

Иран
Террористы
"Мосад"
время публикации: 25 июня 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 11:53
По просьбе "Мосада" Кац объявил центробанк Ирана терростической организцией
Wikipedia.org. Фото: GTVM92

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал в рамках своих полномочий специальный указ, объявляющий террористическими организациями Центральный банк Ирана и коммерческие иранские банки "Шахр" и "Меллат".

Также в террористический список были внесены компания "Сепахр Энерджи Джахан", входящая в экономическую систему иранских вооруженных сил и занимающаяся торговлей нефтью, и трое ее руководителей.

Указ был подписан по запросу службы внешней разведки "Мосад" и по рекомендации Национального штаба по борьбе с финансированием террора в министерстве обороны.

Экономика
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