Израильские газовые месторождения возобновили экспорт в Египет

Израильские газовые месторождения "Левиатан" и "Кариш", прекратившие добычу газа в начале операции "Народ как лев" по соображениям безопасности, возобновили работу в полном объеме.

В связи с этим возобновился экспорт газа в Египет и Иорданию из месторождений "Левиатан" и "Тамар". Остановка экспорта привела к серьезным перебоям в электроснабжении в Египте, для которого израильский газ является важнейшим источником энергии для электростанций.