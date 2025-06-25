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Экономика

Израильские газовые месторождения возобновили экспорт в Египет

Нефть и газ
Египет
время публикации: 25 июня 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 19:59
Израильские газовые месторождения возобновили экспорт в Египет
Flash90

Израильские газовые месторождения "Левиатан" и "Кариш", прекратившие добычу газа в начале операции "Народ как лев" по соображениям безопасности, возобновили работу в полном объеме.

В связи с этим возобновился экспорт газа в Египет и Иорданию из месторождений "Левиатан" и "Тамар". Остановка экспорта привела к серьезным перебоям в электроснабжении в Египте, для которого израильский газ является важнейшим источником энергии для электростанций.

Экономика
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