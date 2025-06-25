"Рафаэль" купил новые офисы в центре Тель-Авива за полмиллиарда шекелей

Государственный оборонный концерн "Рафаэль" подписал договор о покупке 6 этажей офисных помещений (16 тысяч кв.м.) и парковочных мест в одном из двух высотных зданий, которые будут построены в комплексе Хасан Арфа в центре Тель-Авива.

Стоимость сделки – 530 миллионов шекелей, срок завершения строительства – около 5 лет.

В новый офисный комплекс переберется штаб-квартира концерна и другие подразделения, на данный момент занимающие офисы на улице а-Арбаа.

Следует отметить, что в последние два года "Рафаэль" резко увеличил свой портфель заказов, который достиг 67 миллиардов шекелей.