Влияние пандемии на израильские предприятия. Отчет Налогового управления за 2020 год

Налоговое управление опубликовало отчет о влиянии кризиса на израильские предприятия, подготовленный на основании сравнения отчетности по НДС за 2019 и 2020 годы. Впервые в отчете представлены малые бизнесы с оборотом до 100000 шекелей, отчитывающиеся по НДС раз в год. В то же время в отчете не представлены предприятия, открывшиеся в 2020 году. В общей сложности данные основаны на отчетах 465 тысяч предприятий.

Согласно отчету, наиболее тяжелыми месяцами для израильских предприятий были март-апрель, период начала кризиса и первого локдауна, когда средний оборот сократился по сравнению с 2019 годом на 13,7%, а у малых бизнесов (до 300 тысяч шекелей годового оборота) – на 21,6%.

В мае-июне снижение оборота по сравнению с 2019 годом составило 7,7% (8,9% у малых бизнесов), в июле-августе – 3,5% (рост на 7,9% у малых бизнесов), в сентябре-октябре – 2,9% (3% у малых бизнесов), а в ноябре-декабре – 0,8% (рост на 9,6% у малых бизнесов). При этом следует отметить, что медианные показатели снизились существенно сильнее. Это означает, что малые предприятия пострадали больше, чем крупные.

Так, в ноябре-декабре 2020 года средний показатель двухмесячного оборота малых бизнесов вырос на 9,6%, а медианный показатель снизился на 26,3%. Такая же картина, хотя и более умеренная, наблюдается и в категориях более крупных бизнесов.

Наиболее серьезно пострадали предприятия в сфере культуры и развлечений, в которых на протяжении всего года обороты снизились в среднем более, чем на 40%. В секторе гостиничного бизнеса и общественного питания обороты в марте-апреле рухнули на 55%. В мае-июне, сентябре-октябре и ноябре-декабре снижение оборотов в этом секторе составило более 40%. Исключением стал только май-июнь, когда были сняты ограничения после первого локдауна, и обороты сократились по сравнению с 2019 годом "только" на 26,5%. В существенной степени (более 20% в среднем на протяжении кризиса) пострадали сектора образования, административных и муниципальных услуг, транспорт.

В большинстве остальных секторов сокращение оборотов было менее существенным, и в сентябре-декабре части из них наметился рост оборотов.