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Экономика

"Эльбит" получил от иностранного клиента заказ на оборонные системы на $300 млн

время публикации: 25 марта 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 22:03
"Эльбит" получил от иностранного клиента заказ на оборонные системы на $300 млн
Фото NEWSru.co.il

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении от иностранного клиента крупного заказа на поставку оборонных систем для современного поля боя.

Конкретный тип заказанных вооружений в сообщении не указывается. Сумма контракта – 300 миллионов долларов, срок выполнения – десять лет.

Напомним, что в феврале этого года концерн сообщал о двух крупных сделках на общую сумму 900 миллионов долларов на поставку вооружений Австралии и одной из стран Европы.

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