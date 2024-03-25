"Эльбит" получил от иностранного клиента заказ на оборонные системы на $300 млн

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении от иностранного клиента крупного заказа на поставку оборонных систем для современного поля боя.

Конкретный тип заказанных вооружений в сообщении не указывается. Сумма контракта – 300 миллионов долларов, срок выполнения – десять лет.

Напомним, что в феврале этого года концерн сообщал о двух крупных сделках на общую сумму 900 миллионов долларов на поставку вооружений Австралии и одной из стран Европы.