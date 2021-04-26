Forbes Israel: впервые Израиль вошел в топ-20 стран с самым высоким ВВП на душу населения

По итогам 2020 года Израиль вошел в первую двадцатку стран с самым высоким объемом ВВП на душу населения. Об этом написал журнал Forbes Israel , основываясь на данных Международного валютного фонда.

Согласно данным, приведенным в публикации, с ВВП в размере 43689 долларов Израиль находится на 19-м месте, опередив Канаду (20-е место с 43278 долларов на душу населения), Новую Зеландию (21-е место с 41127 долларов на душу населения) и Великобританию (22-е место с 40406 долларов на душу населения)

Возглавляет рейтинг Люксембург с показателем ВВС - 116921 долларов, на втором месте Швейцария с 86849, на третьем Ирландия с показателем - 83850.

В публикации отмечается, что 2019 году Израиль занимал 21-е место, а десять лет назад не входил даже в топ-30.

Министр экономики Исраэль Кац прокомментировал эти данные в своем Facebook: "Еще одно важное достижение экономики Израиля. Впервые еврейское государство вошло в двадцатку ведущих экономик мира по объему ВВП на душу населения. Нам это удалось именно в год пандемии - благодаря устойчивости израильской экономики и принятию верных правительственных решений".