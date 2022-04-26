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NEWSru.co.il :: Экономика26 апреля 2022 г., 18:43

Впервые состоялся семинар по правам рабочих в Израиле для работников из ПА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Профсоюз работников гостиничного хозяйства, Управление международных связей "Гистадрута" и Объединение гостиниц Израиля провели семинар, посвященный правам и информированности палестинских рабочих, занятых в гостиницах в районе Мертвого моря. В конференции, первой такого рода, приняло участие около 80 палестинских рабочих, работающих в гостиницах в этом районе.


В ходе семинара рабочие прослушали обзоры на арабском языке о деятельности "Гистадрута", правах работников, коллективном договоре, рабочем времени, днях отпуска.

Были даны разъяснения о содержании граф зарплатной ведомости, о возможности отказа от посредников в получении разрешений. Работникам рассказали также о деятельности израильской координационной администрации на территориях среди палестинских работников в целом и по поиску решения проблем на контрольно-пропускных пунктах - в частности. Были даны ответы на вопросы участников семинара.

Пресс-служба "Гистадрута" сообщила, что в дальнейшем будут проведены такие семинары и для палестинских работников, занятых в гостиницах в других районах страны.

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