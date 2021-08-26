Приоритеты минфина, пенсии военных и загадка рынка труда. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Времени до начала учебного года и до начала рассмотрения Кнессетом государственного бюджета и сопутствующего ему пакета реформ остается все меньше. Судя по всему, учеба в средних и старших классах начнется вовремя, а вот судьба учебного года в детских садах и младших школах будет решаться в последний момент. Перенос начала учебы на 9 сентября, после праздника Рош а-Шана, даст дополнительную неделю на вакцинацию и смягчит эпидемиологические последствия празднования еврейского нового года, отмечаемого обычно в широком семейном кругу. После этого дети, по сути, будут учиться в сентябре менее недели, и нормальная учеба возобновится только в октябре. Поэтому гораздо логичнее был бы перенос возобновления учебы на 1 октября с возвращением недостающих 11 учебных дней в дни Хануки и Песаха. Однако в таком случае правительству стоит быть готовым компенсировать родителям маленьких детей необходимость пропуска работы.

Порядок приоритетов проясняется

Что касается государственного бюджета и реформ, на этой неделе продолжил проясняться порядок приоритетов правительства и, в первую очередь, министерства финансов. Если оставить за скобками оборонный бюджет, о котором речь пойдет ниже, в эту каденцию министр финансов Авигдор Либерман намерен бороться за реформы импорта и сельского хозяйства, и за повышение пенсионного возраста для женщин. Также в приоритете правительства будет реформа государственной регуляции, реформа лицензирования бизнеса, развитие арабского сектора.

Вопрос цен на жилье, несомненно, будет вынужденно привлекать внимание правительства, но то, что его приоритет уже не будет таким, как в предыдущих правительствах, было ясно сразу. На этой неделе практически без борьбы минфин уступил в большинстве аспектов, касающихся ужесточения контроля над налогообложением. Контроль над криптовалютой, борьба с фиктивными квитанциями, отчетность арендодателей и другие инициативы, продвигавшиеся налоговым управлением, убраны из закона о регулировании народного хозяйства по согласованию между Либерманом и спикером Кнессета Мики Леви. Также были убраны все инициативы по дополнительному налогообложению частной медицины. Это позволило Леви отчитаться перед избирателями о сокращении закона о госрегулировании на 30%, а Либерману – провести дальше те реформы, которые он считает действительно важными.

Также жертвами договора между Либерманом и Леви стали законопроект о строительстве метро и реформа дренажных систем, которые, в отличие от возвращенных под сукно налоговых инициатив, минфин попытается провести через Кнессет, но в порядке обычного законотворческого процесса. Параллельно стало известно о переносе на 2023 год финансирования ряда инфраструктурных проектов, особенно в сфере дорожного строительства. Так что можно констатировать, что и инфраструктура не находится в числе первичных целей в порядке приоритетов правительства.

Государство и армия

Приоритет оборонного бюджета был обозначен еще в самом начале, когда три бывших и действующих министра обороны – премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр обороны Бени Ганц – согласовали его увеличение без консультаций с профессиональным руководством минфина. Тогда же Либерман дал согласие на легализацию спорной пенсионной надбавки и ее распространение на офицеров и прапорщиков, подписавших контракт после 2008 года. Это решение вызвало возмущение в минфине, став причиной первого с начала каденции правительства публичного выступления в министерстве против Либермана.

На этой неделе вопрос выплаты надбавки, бюджетная стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда шекелей в год, рассматривался комиссией правительства по законодательству. Причем, по требованию Ганца, рассмотрение шло в политической связке с поправкой к закону о призыве, к которому вопрос пенсий никакого отношения не имеет. Она была прописана в коалиционных соглашениях, подписанных в том числе и Ганцем, однако министр обороны показал, что два года в политике не прошли для него даром, и выдвинул партнерам по коалиции ультиматум, который им пришлось принять.

Надбавка начальника генштаба к пенсиям кадровых военных выплачивалась на основании невнятного решения правительства от 1961 года, в котором говорится о возможности такой надбавки в отдельных случаях, оправдывающих ее выплату. Поскольку бюджет ЦАХАЛа – черная шкатулка, доступ внешних контролеров к которой очень сильно затруднен, этого решения оказалось достаточно, чтобы к 2016 году, когда ситуацией занялся государственный контролер, она выплачивалась 97% выходящих на пенсию кадровых военных, что, очевидно, не противоречит фразе об "отдельных случаях". Пока министерства финансов, обороны и юстиции рылись в архивах, в БАГАЦ были поданы два иска с требованием прекратить выплаты, однако судьи решили не вмешиваться, потребовав, чтобы правительство или отменило надбавку, или закрепило ее выплату законодательно, через Кнессет.

А дальше идет идеологический спор двух лагерей. Противники надбавки утверждают, что кадровые военные и без того выходят на пенсию на 20 лет раньше (средний возраст выхода на пенсию в ЦАХАЛе – 46 лет), получая от государства миллионы в качестве промежуточной пенсии и возможность второй карьеры. Согласно этой позиции, выплату надбавки следует отменить, признав незаконной, и средства перенаправить на гражданские министерства, на повышение выплат солдатам-срочникам или, на худой конец, на закупку вооружений. Сторонники же утверждают, что армия вынуждена конкурировать с открытым рынком, и поскольку не может использовать для этого зарплаты, для сохранения наиболее качественного персонала (боевых офицеров, специалистов в сфере высоких технологий и т.д.) использует пенсии и возможность второй карьеры после увольнения. Они также подчеркивают, что с 1998 года пенсию получают далеко не все военные. Право на военную пенсию имеют только те, кто дослужил до 42 лет в рамках "карьерного контракта" (офицеры в звании майора и выше и прапорщики, отслужившие более 9 лет).

Хотя на данный момент политическая конъюнктура позволяет сторонникам сохранения выплаты надбавки одержать верх в споре, в их позиции есть два уязвимых места. Первым из них является полная непрозрачность зарплатно-пенсионной части оборонного бюджета. Министерство обороны – единственное, в котором нет представителя министерства финансов даже в качестве наблюдателя. И очередная попытка минфина добиться хотя бы назначения наблюдателя была встречена в штыки и, похоже, будет заблокирована. Второе уязвимое место – традиционная привязка зарплат и пенсий сотрудников других силовых структур к армейским, даже если между ними нет никакой связи. Бывший министр финансов Моше Кахлон может много интересного рассказать нынешнего главе минфина о своем противостоянии с полицией и управлением тюрем, офицеры которых требовали "надбавку за отсутствие трудовой стабильности", которую выплачивали офицерам и прапорщикам ЦАХАЛа с 2006 года. Несмотря на то, что в спецслужбах, полиции и тюрьмах сотрудники обладают значительным уровнем стабильности занятости, суд по трудовым конфликтам подтвердил их право на прибавку, и Кахлон, намеревавшийся оспорить это решение в Верховном суде, вскоре сдался. Для госбюджета это обернулось незапланированной статьей в размере 1,2 миллиарда шекелей в год и еще 7 миллиардов шекелей ретроактивных выплат в рассрочку до 2035 года.

Очередная загадка рынка труда

Поступающие статистические данные по израильскому рынку труда свидетельствуют, что на нем сложилась странная ситуация, в которой количество свободных ставок продолжает расти при сокращающемся, но по-прежнему высоком уровне безработицы.

Экономисты выдвигают несколько версий, объясняющих столь странное сочетание показателей. Одним из них являются летние каникулы и приближающиеся праздники, то есть период, когда родителям маленьких детей невыгодно выходить на новую работу и в целом традиционно темпы найма снижаются. Еще одно объяснение – произошедшее за год пандемии изменение в требованиях работодателей, в результате которого значительное количество безработных, до кризиса занимавшихся низкоквалифицированным трудом, оказались невостребованными.

Третье возможное объяснение – географическое. Согласно данным, опубликованным Банком Израиля, в Тель-Авивском, Центральном и Хайфском округах рынок труда вернулся к докризисной ситуации. Уровень занятости в этих округах лишь на 1% ниже докризисного показателя. В Южном округе он ниже на 5%, в Иерусалимском – на 6%, а в Северном округе – на 9% ниже докризисного показателя. При этом большая часть свободных ставок сосредоточена как раз в Тель-Авивском (27%) и Центральном (22%) округах. В результате в Северном округе на 10 тысяч свободных ставок имеются около 50 тысяч безработных, в Южном округе – на 12 тысяч свободных ставок 23 тысячи безработных, а в Иерусалимском округе – на 10 тысяч свободных ставок 21 тысяча безработных.

Работа над ошибками

В истории Израиля последних трех десятилетий можно найти немало инфраструктурных проектов, строительство которых обошлось государству значительно дороже запланированного из-за ошибок в планировании и в проведении тендеров. Не один лишний миллиард незапланированных трат ушел на строительство иерусалимского и тель-авивского трамваев, скоростной поезд в Иерусалим и т.д. На этой неделе произошли два не связанных друг с другом события, показавших, что государственная машина учится извлекать уроки из своих ошибок.

Второе решение принял Верховный суд по иску мэрии и жителей Рамат-Гана и Кфар-Азара, требовавших заморозить инфраструктурные работы по прокладке "фиолетовой" линии тель-авивского трамвая. Причина иска – дренажный канал, построенный мэрией Рамат-Гана без согласования с органами инфраструктурного планирования и в нарушение утвержденного плана городской застройки. Мэрии требовали, чтобы компания НЕТА обеспечила перенос дренажного канала в другое место, что могло более чем на год затормозить строительство трамвая. Суд отклонил иск, постановив что задержка в строительстве нанесет больший ущерб, чем повышение уровня прокладки трамвайных путей с тем, чтобы они проходили над несогласованным дренажным каналом.