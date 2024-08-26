FATF включила Ливан в список стран, которые не борются с финансированием террора

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) включила Ливан в свой "серый список". Это решение означает, что страна признана юрисдикцией с повышенным риском в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Включение в "серый список" не влечет за собой прямых санкций, но служит сигналом для международного финансового сообщества о необходимости повышенного внимания при взаимодействии с финансовой системой Ливана.

Решение FATF приведет к усилению проверок международных финансовых операций, связанных с Ливаном, вне зависимости от отношений той или иной страны к "Хизбалле", и усложнить процессы международных переводов и инвестиций.

"Серый список", официально известный как список "юрисдикций под усиленным мониторингом", включает страны, которые активно сотрудничают с FATF для устранения стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В отличие от этого, "черный список", или список "высокорисковых юрисдикций, подлежащих призыву к действию", включает страны с серьезными системными проблемами, которые не демонстрируют достаточного прогресса в их решении. Страны в "черном списке" подвергаются более строгим мерам и ограничениям со стороны международного финансового сообщества.

FATF - межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе стран G7. Ее основная задача - разработка и внедрение международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Решения и рекомендации FATF, хотя и не имеют прямой юридической силы, оказывают значительное влияние на глобальную финансовую систему и политику отдельных стран в области финансовой безопасности.

По состоянию на текущий момент в черном списке FATF только три страны – Иран, КНДР и Мьянма.

В сером списке – 22 страны, включая, помимо Ливана, Йемена, Венесуэлы, Сирии, Мали и Буркина-Фасо, такие страны, как Монако, Южная Африка, Хорватия, Болгария.