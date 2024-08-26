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Экономика

UBS рекомендует инвесторам не продавать израильские активы

время публикации: 26 августа 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 21:54
UBS рекомендует инвесторам не продавать израильские активы
AP Photo/Mark Lennihan

Швейцарский банк UBS рекомендовал своим клиентам не снижать объем их существующих инвестиций в Израиле из-за вчерашней атаки террористической организации "Хизбалла".

По мнению аналитиков банка, инвесторам не стоит принимать поспешные решения: "Мы рекомендуем инвесторам воздержаться от выхода из рисковых активов в ответ на геополитическую неопределенность в краткосрочной перспективе".

При этом в банке подчеркнули, что у UBS нет местных интересов на израильском рынке, и что доля израильских активов в инвестиционном портфеле банка крайне незначительна.

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