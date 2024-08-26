UBS рекомендует инвесторам не продавать израильские активы

Швейцарский банк UBS рекомендовал своим клиентам не снижать объем их существующих инвестиций в Израиле из-за вчерашней атаки террористической организации "Хизбалла".

По мнению аналитиков банка, инвесторам не стоит принимать поспешные решения: "Мы рекомендуем инвесторам воздержаться от выхода из рисковых активов в ответ на геополитическую неопределенность в краткосрочной перспективе".

При этом в банке подчеркнули, что у UBS нет местных интересов на израильском рынке, и что доля израильских активов в инвестиционном портфеле банка крайне незначительна.