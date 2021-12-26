"Омикрон" в США: в дни Рождества американские авиакомпании были вынуждены отменить более 1500 рейсов
В Рождество нагрузка на американские авиалинии обычно заметно возрастает. Однако в субботу, 25 декабря, американские авиакомпании были вынуждены отменить 957 рейсов, а 24 декабря были отменены 690 авиарейсов, отмечает агентство Reuters.
По данным сайта FlightAware.com, еще около 2000 рейсов были задержаны.
Основная причина отмен: дефицит пилотов и обслуживающего персонала из-за того, что многие были заражены штаммом "омикрон" или были вынуждены отправиться в карантин после контакта с зараженными.
Ожидается, что 26 декабря также будет отменено множество авиарейсов как внутри США, так и внешних, обслуживаемых американскими авиакомпаниями.
Оценка ущерба пока не публикуется.
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