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NEWSru.co.il :: Экономика26 декабря 2021 г., 17:33

Программа развития Голанских высот утверждена правительством

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Программа развития Голанских высот утверждена правительством

Опубликована программа развития Голанских высот, целью которой является увеличение числа жителей Голанских высот в два раза. Программа была утверждена правительством.

В решении правительства отмечается, что в первую очередь речь идет о расширении населенных пунктов регионального совета Голан и увеличении численности населения на 23 тысячи человек.

Программа предусматривает строительство двух новых поселков Асиф и Матар. В этих населенных пунктах будут возведены от 2 до 4 тысяч единиц жилья. Еще 7,3 тысячи единиц жилья будут построены в Кацрине и населенных пунктах регионального совета Голан. Для реализации этой программы будет утвержден общий план застройки Голанских высот, а также план эвакуации минных полей в этом районе.


160 миллионов шекелей будут инвестированы в проекты повышения уровня жизни на Голанах, в том числе в развитие системы общественного транспорта, который свяжет Голаны с центром страны, а также населенные пункты регионального совета Голан с Кацрином. Речь идет также об улучшении системы оказания первой и срочной медицинской помощи жителям Голан, о программе "Адам" по развитию технологических и оборонных предприятий в Кацрине, об инвестициях в образование и неформальное образование на Голанах.

162 миллиона шекелей будут инвестированы в развитие экономической деятельности на Голанских высотах. В том числе в развитие туризма на Голанах, в продвижение различных проектов, связанных с климатом, в развитие мелкого и среднего бизнеса. Правительство также намерено вкладывать деньги в создание 2000 рабочих мест.

"Мы превратим Голанские высоты в район, где приятно и комфортно жить", - заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

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