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Экономика

Meta заплатит в Израиле штраф за дискриминирующую рекламу

Судебные решения
Соцсети
время публикации: 26 декабря 2024 г., 07:27 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 07:27
Meta заплатит в Израиле штраф за дискриминирующую рекламу
AP Photo/Jean-Francois Badias

Компания Meta заплатит миллион долларов штрафа и внесет изменения в свою рекламную платформу в Израиле в рамках компромиссного соглашения, достигнутого в израильском суде по трудовым спорам.

Истцам удалось раскрыть, что социальная сеть Facebook позволяла работодателям, публикующим рекламу с поиском работников, определять пол, возраст и место жительства аудитории, которая будет видеть их рекламу.

В основном от этой опции страдали люди старше 40-45 лет. Причем рекламу, отсекающую эту возрастную категорию соискателей, публиковали ведущие израильские компании.

В какой-то момент к иску присоединилось государственное управление по равенству возможностей на рабочем месте.

В рамках внесудебной сделки Meta выплатит миллион долларов в фонд представительских исков, изменит свою политику публикации рекламы, и создаст отдельную категорию рекламы для объявлений о найме.

Экономика
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