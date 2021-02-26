Экологическая катастрофа, закрытое небо и "зеленый паспорт". Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Иерусалимский театр "Хан" первым после годичного карантина в мире искусства открыл новый сезон комедией "Неугомонный дух". Посетивший театр премьер-министр Биньямин Нетаниягу не остался на премьеру, заявив актерам, что его ждет другой спектакль на заседании правительства. В этот диапазон, между радостью возвращения к нормальной жизни и трагифарсом, разыгрываемым руководством страны, уложились основные экономические события минувшей недели.

Место экологии в приоритетах правительства

170 километров израильских пляжей оказались на этой неделе загрязнены мазутом, застав врасплох министерство экологии в частности и правительство в целом. Очень скоро выяснилось, что решение правительства о выделении 15 миллионов шекелей на Национальную программу готовности к разливам нефти и нефтепродуктов на море, утвержденное еще правительством под руководством Эхуда Ольмерта, так и осталось на бумаге, не получив ни шекеля финансирования. Только на третий день в министерстве экологии признали, что на момент экологической катастрофы Израиль не имел абонемента на получение информации от европейской спутниковой системы мониторинга загрязнений. По словам представителей министерства, срок действия предыдущего абонемента истек три месяца назад и на текущий момент идут переговоры о его продлении. Не факт, что наличие абонемента позволило бы предотвратить загрязнение побережья (штормовая погода и низкая облачность мешали работе спутников и возможной операции по очистке водной поверхности), но без абонемента шансов на это было еще меньше. Также выяснилось, что только половина прибрежных муниципалитетов принимают реальное участие в ежегодных учениях по отработке сценариев загрязнения, и даже у них серьезные проблемы с наличием оборудования и техники. В результате очисткой побережья вручную занимаются волонтеры и солдаты. Это приблизительно все, что можно сказать о приоритетах вопросов экологии в последних правительствах Израиля. А ведь вопросы экологии занимают все больше места в реальной экономике. Разлив мазута стал не только ударом по животному миру израильского побережья, что трагедия само по себе. Это прямой ущерб туризму, рыболовству, морским инфраструктурам и т.д., оцениваемый в миллиарды шекелей.

Летают, не летают…

Ситуация вокруг работы аэропорта имени Бен-Гуриона не перестает удивлять. Правительство едва ли не еженедельно увеличивает и уменьшает квоты на количество пассажиров в сутки, умудрилось едва не поссориться с США из-за нарушения договора об авиасообщении, утвердило новое постановление о карантине в отелях для прибывающих через сутки после того, как предыдущее постановление истекло и все находившиеся в отелях были отпущены домой. За несколько недель сменились уже три специальные комиссии по исключительным случаям, рейсы с репатриантами уже несколько раз отменили, вернули в расписание, снова отменили и снова вернули, но не для всех. Тысячи израильтян застряли за границей на неизвестный срок (пока-что до 6 марта, но идут разговоры о продлении закрытия аэропорта до Песаха) и не имеют четкого адреса для получения помощи.

Покупатели есть, продавцов не хватает и не ясно, что делать с непривитыми работниками

На этой неделе были ослаблены ограничения на работу торгового сектора и заработала система "зеленого паспорта" для вакцинированных. Второе событие по традиции ознаменовалось сбоем системы выдачи паспортов, не справившейся с наплывом. Однако помимо этого говорить что-либо об эффективности программы "зеленых паспортов" пока слишком рано, в том числе потому, что не открылся наиболее очевидный рынок допуска для вакцинированного населения – рестораны. На данный момент владельцы кафе и ресторанов торгуются с министерством здравоохранения по поводу формата возобновления работы, утверждая, что формат, предлагаемый в рамках программы "зеленого паспорта", для них нерентабелен. Кроме того, за пределами программы еще долго будут оставаться сфера семейного отдыха и развлечений с детьми.

Еще один важный аспект "зеленого стандарта": он оговаривает допуск только вакцинированных клиентов, но не говорит ни слова о вакцинации работников, что дезориентировало работодателей. Поэтому в некоторых местах исключительно привитых клиентов обслуживали в том числе и непривитые работники.

Власти до сих пор не пришли к какому-либо единому мнению в отношении работников, по той или иной причине не желающих вакцинироваться. В среду Кнессет утвердил странный закон, разрешающий министерству здравоохранения на определенных условиях передавать данные о непривитых израильтянах старше 16 лет (включая привившихся один раз, но не явившихся на вторую прививку) различным структурам, таким как муниципалитеты или министерство просвещения. По условиям закона, через два месяца переданная информация должна быть удалена. Кроме того, оговаривается запрет обуславливать получение каких-либо услуг вакцинацией, запрет использовать информацию в каких-либо иных целях, кроме пропаганды вакцинации, и ряд других ограничений. Однако кто и как будет отслеживать выполнение этого условия, остается непонятным.

Что интересно, за четыре прошедших дня в Израиле, население которого отличается повышенной склонностью отстаивать свои права в суде, не было подано (или по крайней мере не дошло до сведения СМИ) ни одного иска о дискриминации в связи с отсутствием "зеленого паспорта". Пока те дела, которые дошли до суда, касались отказа выдать "зеленый паспорт" привившимся иностранным рабочим.

Гораздо более интересны последствия возобновления работы торгового сектора по формату "фиолетового стандарта" (то есть вне зависимости от вакцинации, но с учетом количества посетителей на квадратный метр площади). На этот раз правительство решило не затягивать решение до последнего момента, и дало владельцам магазинов возможность подготовиться к открытию заранее. Поскольку открыли сразу все и сразу, чрезмерного ажиотажа в каждой отдельной точке, который был в прошлые разы, не наблюдалось. Зато обнаружился другой эффект: работодатели не смогли вернуть на работу из неоплачиваемых отпусков значительное количество работников. В результате во многих магазинах наблюдалась нехватка обслуживающего персонала и были увеличены рабочие смены тем, кто вышел на работу (с выплатой сверхурочных). В основном речь идет о продавцах или обслуживающем персонале с зарплатой 6-8 тысяч шекелей, предпочитающих досидеть до конца июня в неоплачиваемом отпуске, получая от государства пособие по безработице, которое не намного меньше их зарплаты (особенно если есть возможность дорабатывать "по черному").

Работодатели жаловались на эту проблему уже давно, отмечая, что не могут найти работников на имеющиеся ставки на должностях, не требующих особого опыта или образования, то есть с зарплатой ниже средней по стране. Министр финансов Исраэль Кац продолжает настаивать, что речь идет о "незначительном явлении", и что автоматическая выплата пособия по безработице продлится до тех пор, пока рынок труда не вернется в нормальное состояние. В торговом секторе утверждают по результатам последних трех дней, что выйти на работу отказались до 30% штата. На этом фоне государственная служба трудоустройства впервые заговорила о возможности лишать таких "отказников" пособия по безработице и открыла работодателям возможность сообщать об отказах выйти на работу. Судя по всему, этот шаг стал следствием скандала с выплатой миллиарда шекелей пособия по безработице тем, кто уже вышел на работу, и обнаружением десятков тысяч человек, которые не выходят на связь с управлением, продолжая получать пособие.

Еще одна статистическая аномалия

Однако каждый месяц, проведенный человеком дома без работы, увеличивает сложность его возвращения на рынок труда. Одновременно с финансовой поддержкой (то есть выплатой пособия) государство должно позаботиться о том, чтобы, когда новые рабочие ставки появятся, безработные имели возможность соответствовать их требованиям, или даже сами создавали новые рабочие места, открывая собственный бизнес. Поэтому, помимо состояния здоровья, единственной легитимной причиной для отказа от возвращения на работу с правом на сохранение пособия (а то и на его увеличение) должна стать учеба.

К сожалению, воз программы повышения квалификации, отобранной Кацем у министерства труда и соцобеспечения, еле-еле сдвинулся с места. В феврале управление инноваций запустило программу переквалификации для нужд рынка высоких технологий. Однако эта программа предназначена в основном для молодежи (демобилизованных военнослужащих и студентов) и для тех, кто уже имеет на руках техническую профессию или высшее образование, то есть для людей, изначально имеющих более высокие шансы на трудоустройство, и в большинстве своем в обозримом будущем способных вернуться на рынок труда и самостоятельно. Реальных программ, которые облегчат трудоустройство безработных, не имеющих высшего образования или технической профессии, по-прежнему не видно.

Будущее госслужбы

И в продолжение разговора о производительности труда и программах обучения и переквалификации: на этой неделе The Marker опубликовал важный внутренний документ управления госслужащих, не занявший достойного места в общественном дискурсе. Согласно этому документу, в ближайшие годы в связи с процессами внедрения новых технологий 6,5 тысяч из 37 тысяч работников министерств, то есть каждый шестой работник, окажутся ненужными. В основном речь идет об административных работниках низшего и среднего звена, отвечающих за бюрократические функции, которые будут переданы компьютерным системам или же исчезнут из-за внедрения систем. Разумеется, эти цифры нельзя автоматически экстраполировать на весь общественный сектор – компьютерные системы не заменят учителей, врачей, медсестер, соцработников, патрульных полицейских (а также юристов, экономистов и т.д.), составляющих большинство из 730 тысяч работников общественного сектора. Однако можно с уверенностью сказать, что административный аппарат государственных и муниципальных структур из-за внедрения новых технологий, слияния или создания возможности интеракции компьютерных сетей различных структур, лишится десятков тысяч ставок. Не зря профсоюз госслужащих и рабочие комитеты так противились любому внедрению сетевых технологий, и уступили только в обстоятельствах, не оставивших им выбора.