Реформа пособий по патронажному уходу обходится "Битуах Леуми" втрое дороже прогнозов

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), за три года, прошедшие с реализации реформы пособий по патронажному уходу, стоимость их выплат выросла на более чем вдвое.

При подготовке реформы прогнозировалось, что к 2021 году, когда вступит в силу заключительный этап реформы, расходы "Битуах Леуми" на выплату пособий по патронажному уходу вырастут на 1,8 миллиарда шекелей в год по сравнению с дореформенной ситуацией.

По факту в 2021 году было выплачено 12,1 миллиарда шекелей, на 6,1 миллиарда больше, чем в 2018 году.

Количество получателей пособия выросло за этот период со 178 тысяч человек до 281 тысячи человек. Для сравнения, в последний дореформенный год количество получателей пособия выросло всего на 7500 человек.