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NEWSru.co.il :: Экономика26 января 2022 г., 07:29

Реформа пособий по патронажному уходу обходится "Битуах Леуми" втрое дороже прогнозов

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Реформа пособий по патронажному уходу обходится "Битуах Леуми" втрое дороже прогнозов

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), за три года, прошедшие с реализации реформы пособий по патронажному уходу, стоимость их выплат выросла на более чем вдвое.

При подготовке реформы прогнозировалось, что к 2021 году, когда вступит в силу заключительный этап реформы, расходы "Битуах Леуми" на выплату пособий по патронажному уходу вырастут на 1,8 миллиарда шекелей в год по сравнению с дореформенной ситуацией.

По факту в 2021 году было выплачено 12,1 миллиарда шекелей, на 6,1 миллиарда больше, чем в 2018 году.


Количество получателей пособия выросло за этот период со 178 тысяч человек до 281 тысячи человек. Для сравнения, в последний дореформенный год количество получателей пособия выросло всего на 7500 человек.

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