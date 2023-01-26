О влиянии судебной реформы на экономику Израиля и о "пробных шарах" минфина. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Продвигаемая министром юстиции Яривом Левином и премьер-министром Биньямином Нетаниягу реформа судебной системы захватила полосы не только обычных СМИ, но и экономической прессы, отодвинув на второй план другие события недели.

Около трех сотен экономистов, подписавших письмо протеста против юридической реформы, предрекая негативные экономические последствия для Израиля, при всем моем уважении к таким именам как Мануэль Трахтенберг и Юджин Кандель, озвучивали в первую очередь политический, а не экономический посыл. Удельный вес этого призыва не больше и не меньше, чем у письма адвокатов, ректоров вузов, руководителей некоторых хайтек-компаний или бывших пилотов ВВС. Это не значит, что они правы, но и не означает, что их опасения беспочвенны.

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Именно политический, а не экономический посыл был и у ответного заявления Нетаниягу о том, что речь идет о "старом мотиве левых сил, предупреждающих о разрушительном цунами если будет сделано не так, как они хотят".

Комментировать нападки на предельно корректного председателя Банка Израиля профессора Амира Ярона, которого отдельные представители "Ликуда" обвинили в том, что он не вмешивался, когда выселяли евреев Гуш-Катифа (Ярон тогда преподавал экономику в США), и вовсе нет смысла. При этом противники реформы также раскритиковали Ярона за то, что он не выступил с публичной критикой правительства.

И в этом, собственно, кроется проблема – в сложившейся ситуации именно правительство должно доказывать и разъяснять, что опасения немалой части населения беспочвенны. Причем доказывать и разъяснять не только для внутреннего, но и для внешнего потребителя информации. Однако пока в ход идут объяснения в стиле "Ничего не будет, потому что ничего не было", "Где вы были X лет?", "Ерунда, дело житейское" и т.п. Такими объяснениями можно оперировать в пылу политических баталий внутри страны (и то желательно подбирать аргументы получше), однако ими не успокоить иностранных инвесторов, которых сама по себе судебная реформа в Израиле волнует очень мало, если это не повлияет на их инвестиции.

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Экстренная встреча с Нетаниягу после возвращения из Давоса была запрошена главой центробанка не на пустом месте. Финансовые рынки не любят неопределенности, а то, что происходит сейчас в Израиле, воспринимается инвесторами именно как рост неопределенности даже на фоне предыдущих трех лет политического кризиса совместно с пандемией. Поэтому вопросы задаются и в Давосе, и в других местах, и пока что эти вопросы остаются без аргументированных ответов, потому что весь пыл правящей коалиции уходит на внутреннюю арену.

Я не считаю, что Израилю грозит в обозримом будущем снижение экономического рейтинга или даже ухудшение прогноза на экономический рейтинг именно из-за судебной реформы (про бюджетную политику правительства пока говорить сложно). Я также не считаю, что продвижение реформы является причиной резкого сокращения венчурных инвестиций в израильский хайтек. Оно началось еще при прошлом правительстве и связано с глобальной ситуацией на рынке. Противникам реформы не стоит надеяться на то, что иностранные инвесторы поддержат их тезисы и начнут массово выводить инвестиции из Израиля. А вот привлечение новых инвестиций на какой-то период, до прояснения ситуации, может усложниться.

"Нам известно о политической напряженности, имеющей место в Израиле, и мы ведем постоянный дискурс с руководством компаний из нашего израильского портфеля, которое делится с нами своими опасениями. В такие моменты роста неопределенности мы считаем важным подчеркнуть наши базовые ценности – демократические принципы, равноправие и равенство возможностей, и осуждаем любую попытку подавления индивидуальных свобод и проявления ненависти, насилия и дискриминации", – говорится в заявлении американского венчурного фонда Insight Partners, крупного инвестора в израильский хайтек. В этом заявлении нет ни слова о возможности вывода средств или даже о прекращении инвестиций. Его цель – дать понять, что руководство фонда следит за происходящим с повышенным интересом и ждет ответов. Кстати, полагаю, что под базовыми ценностями фонда подпишется и инициатор судебной реформы Ярив Левин. Разница между ним и его противниками в том, что Левин считает демократические принципы уже попранными и видит себя их защитником, а не наоборот.

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В тени споров о судебной реформе осталось начало запуска министерством финансов "пробных шаров" экономических реформ, которые оно планирует включить в закон о регулировании народного хозяйства на ближайшие два года (бюджет будет приниматься на 2023-2024 годы).

Пожалуй самый крупный пробный шар касается давно продвигаемой идеи жестких мер по децентрализации рынка продуктов питания и товаров массового потребления. В минфине предлагают расширить определение монополиста, и обязать компании, являющиеся эксклюзивными импортерами нескольких ведущих брендов, занимающих крупную долю рынка, сделать выбор в пользу одного из них, отдав остальные на откуп новым игрокам. Этот шаг ударит по крупным импортерам, таким как "Шастович" и "Дипломат", однако часть экономистов считают его недостаточным, поскольку он не только не ослабит, но укрепит влияние, которое имеют на рынок крупные торговые сети, и в первую очередь – "Шуферсаль" и "Рами Леви". Параллельно планируется дополнительное укрепление полномочий и возможностей антимонопольного управления.

Еще один пробный шар, также готовившийся еще в прошлом году – намерение вынудить платежные приложения сотрудничать друг с другом, то есть открыть возможность перевода денег между различными приложениями (Bit, Paybox, Google Pay и т.д.) напрямую, а не через банк или кредитную карту. Кроме того, в министерстве хотят разрешить компаниям финансовых технологий (PayPal, Payoneer и т.д.) создавать платформы для ведения расчетного счета, то есть для получения платежей (зарплата) и осуществления текущих выплат (счета), без необходимости в обращении к банку или к компании кредитных карт. При этом планируется заблокировать доступ в эту нишу страховым компаниям и пенсионным фондам.

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Третья новость касается не прекращающихся попыток министерства финансов добиться полной отмены освобождений от уплаты НДС. Поскольку в сложившейся политической ситуации говорить об отмене освобождения от НДС на покупки в Эйлате, на онлайн-покупки за границей и на овощи и фрукты – бессмысленно, в министерстве обратились к сфере туризма. По оценке министерства, отмена освобождения от НДС на туристические услуги (отели, прокат автотранспорта, лечение) не приведет к серьезному сокращению туризма (-1,6%), но принесет в госказну 700 миллионов шекелей в год.

Мне сложно сказать, насколько такой шаг оправдывает себя – в министерстве финансов утверждают, что спрос на туризм в Израиль устойчив к колебаниям цен, но не приводят данных о том, во сколько обойдется сокращение туристического потока на 1,6%. Однако я вынужден задержаться на этом пробном шаре по другой причине, оставленной практически без внимания ведущими СМИ.

Пять дней назад журналист Амит Сегаль сообщил в своем Telegram-канале, что министр туризма Хаим Кац в беседе с представителями гостиничной индустрии заявил, что они могут забыть о его помощи до тех пор, пока объединение владельцев отелей возглавляет Ави Нисанкорен.

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Сегаль утверждал, что Кац обижен на Нисанкорена, поскольку в свое время, будучи председателем рабочего комитета "Авиационной промышленности", поддерживал его в борьбе за пост главы Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут"), а в Кнессете Нисанкорен инициировал обсуждение о снятии с Каца депутатской неприкосновенности.

Четыре дня назад Ави Нисанкорен подал в отставку, подтвердив опубликованную ранее Сегалем информацию об адресованном ему требовании Каца.

Информация о намерении ввести НДС на гостиничные услуги для иностранцев была опубликована в СМИ три дня назад, однако скорее всего в кулуарах стала известна несколькими днями ранее.

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Еще раз напомню, что все попытки отменить освобождение от НДС для израильтян до сих пор были безуспешны и исключались из законодательства на дальних подступах к Кнессету усилиями различных лобби. У иностранных туристов такого лобби нет, а лоббистом интересов отелей, которые после введения НДС станут еще менее конкурентоспособными с отелями других стран региона, должно выступать министерство туризма.

Еще раз, по двум свидетельствам министр туризма заявил представителям находящейся в его ведении индустрии, что не будет лоббировать ее интересы, если она не избавится от человека, на которого он обижен. Этот человек ушел сам. Посмотрим, насколько успешно министр будет выполнять свои обязанности.