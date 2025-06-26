DHL Express возобновила грузовые авиаперевозки в Израиль после двухнедельного перерыва

Компания DHL Express, лидер мирового логистического рынка, после почти двухнедельного перерыва возобновила полеты в Израиль. Первые два грузовых рейса в четверг, 26 июня, приземлились в аэропорту "Бен-Гурион".

По данным портала Port2Port, DHL Express планирует организовать в ближайшие выходные "воздушный мост" из грузовых самолетов для транспортировки импортных и экспортных грузов, задействовав самолеты Airbus 300, Airbus 330 и Boeing 757.

Грузовые рейсы осуществляются между аэропортом "Бен-Гурион" и Лейпцигом, основным европейским хабом DHL Express, откуда организуются стыковочные рейсы в другие страны мира.

Воздушное пространство Израиля было закрыто в связи с проведением военной операции "Народ как лев" против Ирана с 13 по 25 июня. 25 июня воздушное пространство Израиля было официально открыто, что позволило авиакомпаниям постепенно возобновлять полеты.