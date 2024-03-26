Семья с севера страны задержана по подозрению в сокрытии доходов на 150 млн шекелей

Несколько членов одной семьи из окрестностей Хайфы были задержаны следователями полиции Израиля и Налогового управления по подозрению в сокрытии доходов на общую сумму 150 миллионов шекелей.

Следствием было установлено, что отец семейства, чтобы скрыть доходы, регистрировал недвижимость и элитные автомобили на свою жену и детей.

Кроме того, он открывал на имена членов семьи банковские карты в различных финансовых структурах, чтобы пользоваться сокрытыми доходами.

В ходе обысков у членов семьи были изъяты значительные средства.