Приватизированная электростанция в Ашдоде будет получать газ из месторождения "Левиатан"

Энергетическая компания "Далия Энергия", вступающая в права владения расположенной в Ашдоде электростанцией "Эшколь", сообщила о заключении соглашения о поставках на электростанцию газа из месторождения "Левиатан".

Общая сумма соглашения, рассчитанного на семь лет, составляет 650 миллионов долларов. Поставки, годовой объем которых – полмиллиарда кубометров, начнутся уже в июне 2024 года, после завершения процесса перехода станции от Электрической компании к "Далия Энергия".

"Эшколь" – крупнейшая газовая электростанция в Израиле. Ее мощность составляет 1680 мегаватт – порядка 15% от всего производства электроэнергии в стране. В рамках мер по демонополизации рынка энергии в Израиле "Хеврат Хашмаль" продала ее за девять миллиардов шекелей.