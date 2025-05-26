Утверждены изменения в пакете льгот для депутатов Кнессета

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила изменения в льготах, рекомендованные общественной комиссией по определению зарплат и льгот для депутатов Кнессета, возглавляемой профессором Ювалем Эльбашаном.

Один из пунктов предусматривает организацию за счет бюджета Кнессета отдыха или иной льготы для парламентских помощников, проведших большой срок на резервистской службе, и их супругов.

Еще один пункт предусматривает оплату расходов на адаптацию и услуги, необходимые депутату Кнессета с ограниченными возможностями для исполнения своих обязанностей.

Депутаты Кнессета, живущие менее чем в 100 км от Иерусалима, получат право на налоговый вычет за проживание в отеле в столице до 60 ночей в год. До сих пор эта льгота, достигающая 18000 шекелей в год, предоставлялась только депутатам, живущим далее 100 километров от Иерусалима.

Порядок оплаты расходов на связь связи будет изменен следующим образом:

годовой бюджет депутата на связь с общественностью будет сокращен на 1680 шекелей, и будет отменена оплата расходов депутата на связь. Вместо этого депутату будет осуществляться выплата в размере 500 шекелей в месяц (брутто, до вычета налогов).