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    Экономика

    СМИ: Индия отказывается от российского оружия в пользу израильского

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: Индия отказывается от российского оружия в пользу израильского
    Фото NEWSru.co.il

    Индийское правительство, всерьез обеспокоенное зависимостью от российского оружия, проводит масштабную модернизацию и перевооружение своей армии. Большую роль в этом проекте играют израильские компании, пишет сайт OrientalExpress.

    Ранее сообщалось, что израильская компания Elbit Systems предложила индийской армии проект новейшего легкого танка или боевой машины поддержки пехоты, в рамках запланированной масштабной модернизации техники вооруженных сил Индии, предусматривающей сокращение доли российского и советского оружия. Танк массой 30 тонн вооружен орудием калибром 120 мм и пулеметами 7,62 мм и 12,5 мм, оснащен системой активной защиты, средствами управления огнем и т. д. Часть технологий будет производиться в Индии.

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    Помимо этого, Индия закупила десять беспилотников Heron Mk II и ведет переговоры о производстве этих БПЛА по лицензии. Вдобавок, Индия обсуждает возможность закупить оружие для уже имеющихся беспилотников Searcher и Heron.

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    Кроме того, индийская армия отдала предпочтение буксируемой гаубице Athos 2052 разработки Elbit перед французскими образцами в виду ее дешевизны.

    В июле этого года издание Israel Defense писало, что власти Индии проверяют варианты закупки израильских беспилотных самолетов на фоне отложенной сделки о покупке американских БПЛА Predator на 30 миллиардов долларов (о планах заключения такого договора сообщалось еще пять лет назад). В публикации отмечалось, что Индия давно сотрудничает с Израилем по беспилотной авиатехнике, в основном с компанией Israel Aerospace Industries (IAI), а также с Elbit. После замораживания сделки с американцами правительство Индии рассматривает возможность приобретения ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, разработанных частной индийской компанией в партнерстве с израильтянами.

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    Процессы закупки вооружений в Индии всегда сложны и длительны. Они зависят от политической ситуации в стране.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 Июля 2022
    Israel Defense: Индия рассматривает возможность покупки израильских БПЛА вместо американских
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