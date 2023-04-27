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    Экономика

    Смотрич обещает не допустить подорожания молока, "в котором виноват Либерман"

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    Смотрич обещает не допустить подорожания молока,
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал в своем микроблоге на платформе Twitter сообщение, в котором обещал не допустить повышения цен на молоко и базовую молочную продукцию на 16% с 1 мая.

    В сообщении он возложил вину за подорожание на "бессердечность и безответственность Лапида и Либермана".

    Напомним, что в конце июня прошлого года возглавляемое Авигдором Либерманом министерство финансов подписало договор с советом молочного рынка, в рамках которого намечавшееся подорожание молока было снижено с 14% до 5%. Тогда же стороны договорились об отмене пошлин на отдельные виды сыров. При этом договор предусматривал введение автоматической формулы расчета цен, не требующей подписи министра.

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    Таким образом реального рычага давления на молочные компании у Смотрича нет. В последние дни Смотрич и чиновники минфина ведут переговоры с компаниями с целью добиться смягчения роста цен в обмен на те или иные субсидии.

    По состоянию на данный момент 1 мая литр молока с жирностью 3% подорожает на 1 шекель, пакет сливок жирностью 38% – на 2,28 шекеля, килограмм сыра "Эмек" – на 7 шекелей.

    В ответ на публикацию Смотрича Либерман обвинил действующего главу минфина в отсутствии профессионализма и неготовности брать на себя ответственность: "Когда я занял пост министра финансов, мне досталась экономика страны в очень тяжелом состоянии после безответственного и популистского разбазаривания денег в политических целях. Уходя, я оставил экономику с одними из лучших показателей в мире. В отличие от нынешнего правительства, мне не пришлось задействовать премьер-министра и президента, чтобы они умоляли рейтинговое агентство не снижать прогноз на экономический рейтинг страны".

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    "Пришла пора действующему правительству Израиля прекратить скулить и обвинять весь мир в своих неудачах. Сделайте выводы и уйдите в отставку", – заявил Либерман.

    Напомним также, что, если ситуация не изменится в последний момент, 1 мая будет отменено сокращение акциза на бензин, поэтому цены на бензин для потребителей существенно вырастут.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 Января 2021
    Минфин и минсельхоз договорились о сохранении планирования рынка молока еще на три года
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 Апреля 2023
    Молоко в Израиле подорожает на шекель за литр
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 Ноября 2022
    Исследовательский центр Кнессета: причина дороговизны молочных продуктов – централизованная система планирования рынка
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 2 Сентября 2022
    Молоко подорожало на 4,9%
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