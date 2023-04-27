Смотрич обещает не допустить подорожания молока, "в котором виноват Либерман"
Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал в своем микроблоге на платформе Twitter сообщение, в котором обещал не допустить повышения цен на молоко и базовую молочную продукцию на 16% с 1 мая.
В сообщении он возложил вину за подорожание на "бессердечность и безответственность Лапида и Либермана".
Напомним, что в конце июня прошлого года возглавляемое Авигдором Либерманом министерство финансов подписало договор с советом молочного рынка, в рамках которого намечавшееся подорожание молока было снижено с 14% до 5%. Тогда же стороны договорились об отмене пошлин на отдельные виды сыров. При этом договор предусматривал введение автоматической формулы расчета цен, не требующей подписи министра.
Таким образом реального рычага давления на молочные компании у Смотрича нет. В последние дни Смотрич и чиновники минфина ведут переговоры с компаниями с целью добиться смягчения роста цен в обмен на те или иные субсидии.
По состоянию на данный момент 1 мая литр молока с жирностью 3% подорожает на 1 шекель, пакет сливок жирностью 38% – на 2,28 шекеля, килограмм сыра "Эмек" – на 7 шекелей.
В ответ на публикацию Смотрича Либерман обвинил действующего главу минфина в отсутствии профессионализма и неготовности брать на себя ответственность: "Когда я занял пост министра финансов, мне досталась экономика страны в очень тяжелом состоянии после безответственного и популистского разбазаривания денег в политических целях. Уходя, я оставил экономику с одними из лучших показателей в мире. В отличие от нынешнего правительства, мне не пришлось задействовать премьер-министра и президента, чтобы они умоляли рейтинговое агентство не снижать прогноз на экономический рейтинг страны".
"Пришла пора действующему правительству Израиля прекратить скулить и обвинять весь мир в своих неудачах. Сделайте выводы и уйдите в отставку", – заявил Либерман.
Напомним также, что, если ситуация не изменится в последний момент, 1 мая будет отменено сокращение акциза на бензин, поэтому цены на бензин для потребителей существенно вырастут.
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