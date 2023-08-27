Израиль стал самой дорогой из стран OECD

В воскресенье, 27 августа, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала данные, согласно которым, в 2022 году Израиль стал самой дорогой страной в блоке OECD.

Жизнь в Израиле на 38% дороже, чем средний показатель по организации, и на 53% дороже, чем средний показатель по странам Евросоюза.

Всего 13 лет назад, в 2009 году, цены в Израиле были на среднем уровне по странам OECD.

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На втором месте оказалась Швейцария, которая ранее занимала первое место в списке. На третьем месте – Исландия.