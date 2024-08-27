x
27 августа 2024
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2024
|
27 августа 2024
|
последняя новость: 21:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С 1 сентября рабочая неделя в общественном секторе сократится еще на час

время публикации: 27 августа 2024 г., 20:31 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 20:31
С 1 сентября рабочая неделя в общественном секторе сократится еще на час
Hadas Parush/Flash90

В воскресенье, 1 сентября, вступит в силу вторая часть коллективного трудового соглашения для общественного сектора, в рамках которой рабочая неделя сократится еще на один час и составит 40 часов.

В общей сложности после двух этапов рабочий месяц на полную ставку в общественном секторе сократится со 182 часов до соглашения до 173,3 часов, при сохранении прежней месячной зарплаты.

Всеобщая федерация профсоюзов ведет переговоры о сокращении рабочей недели и в частном секторе, которая остается на уровне 42 часа в неделю. Средний показатель по OECD – 37 часов в неделю.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 февраля 2024

Министр труда уравнял условия соцработников в частном секторе с госсектором
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июля 2023

"Гистадрут" и минфин договорились о повышении зарплат в госсекторе и сокращении рабочей недели