С 1 сентября рабочая неделя в общественном секторе сократится еще на час

В воскресенье, 1 сентября, вступит в силу вторая часть коллективного трудового соглашения для общественного сектора, в рамках которой рабочая неделя сократится еще на один час и составит 40 часов.

В общей сложности после двух этапов рабочий месяц на полную ставку в общественном секторе сократится со 182 часов до соглашения до 173,3 часов, при сохранении прежней месячной зарплаты.

Всеобщая федерация профсоюзов ведет переговоры о сокращении рабочей недели и в частном секторе, которая остается на уровне 42 часа в неделю. Средний показатель по OECD – 37 часов в неделю.