Эр-Рияд объявил о "саудизации" вакансий учителей вождения, таможенников и инженеров

Министерство человеческих ресурсов и социального развития, проводящее процесс "саудизации" 20 профессий в различных секторах экономики, объявило о распространении процесса на три новых сектора.

С 30 декабря правила "саудизации" будут распространяться на школы вождения, инженерно-технические вакансии и вакансии, связанные с таможенным оформлением.

В сфере таможенного оформления планируется полная "саудизация", то есть иностранные работники больше не смогут работать в этой сфере. Для школ вождения установлены квоты на саудовских работников, зарплаты которых должны быть не ниже 5 тысяч риалов. Параллельно министерство проводит курсы подготовки учителей вождения для граждан королевства.

В инженерно-технической сфере обязательные квоты на местные кадры введены для всех компаний, в которых работают 5 инженеров и более. При этом в квоту учитываются только инженеры, получающие более 5 тысяч риалов.