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    Экономика

    Surfshark: Израиль – лучшая страна для пользования интернетом, если не считать госуслуг

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    Surfshark: Израиль – лучшая страна для пользования интернетом, если не считать госуслуг
    Фото NEWSru.co.il

    Базирующаяся в Нидерландах компания VPN-сервиса Surfshark назвала Израиль лучшей страной для пользования интернетом в 2022 году. В прошлом году Израиль занимал в этом рейтинге четвертое место.

    Дания, прошлогодний лидер, переместилась на вторую строчку. Далее следуют Германия, Франция, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Япония, Великобритания и Южная Корея.

    Израиль с большим отрывом лидирует в рейтинге стоимости интернет-услуг как доли от средней зарплаты, вдвое опережая по баллам занявшую второе место Армению. Далее в этом рейтинге идут Германия, Сингапур, Япония. Дороже всего подключаться к интернету (с учетом местных зарплат) жителям Камеруна, Нигерии, Мали, Уганды и Кот д'Ивуара.

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    При этом в рейтинге качества интернет-услуг Израиль только на 20-м месте (между Нидерландами и Финляндией), в основном из-за относительно низкой стабильности интернет-связи.

    Что касается интернет-доступа к государственным услугам Израиль занимает только 33-ю строку, опустившись на три места по сравнению с прошлым годом.

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