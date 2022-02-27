Reuters: отключение России от SWIFT может затронуть Сбербанк. Это создаст проблемы для получателей российской пенсии за рубежом

Сбербанк, являющийся крупнейшим розничным банком в России, входит в санкционный список, однако на данный момент – в более мягком варианте, чем другие. Вместе с тем, Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне, сообщает, что отключение от SWIFT может быть распространено и на него.

В таком случае репатрианты, получающие российскую пенсию в Израиле, больше не смогут это делать. В то же время это не затронет тех израильтян, которые продолжают получать пенсию на территории РФ.

Всемирная платежная система SWIFT будет готова исполнить решение США и ЕС об отключении от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC News.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ряд российских банков будут отключены от SWIFT. Речь идет прежде всего о российских банках, уже попавших под санкции Запада. Глава Еврокомиссии также сообщила, что ЕС заморозит активы Центробанка России и активы российских олигархов.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, сокращенно SWIFT, является глобальной системой банковских транзакций, позволяющей осуществлять стандартизированные и безопасные денежные переводы между банками любых стран. Отключение страны от SWIFT делает практически невозможными транзакции между банками этой страны и банками других стран, а также затрудняет интеракцию между банками внутри страны. На текущий момент от SWIFT отключена часть банков Ирана и КНДР.

Россия в 2014 году, после первого пакета крымских санкций, начала разработку собственной Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает со значительной частью российских банков, а также с банками в Беларуси, Индии, Китая, Кубы, Таджикистана. Сообщается также, что к системе подключены отдельные банки в Турции, Франции, Японии и Швеции. У Китая есть собственный аналог CIPS (для торговых операций с использованием юаня).